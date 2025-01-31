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Денис Гурков - министр промышленности и торговли Самарской области

31 января 2025 14:50
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Ранее он занимал должность врио руководителя министерства.

Ранее он занимал должность врио руководителя министерства.

В ноябре губернатор Вячеслав Федорищев представил Дениса Гуркова на оперативном совещании правительства:

- Денис Реомальдович имеет значительный опыт работы в сфере экономики. Занимал руководящие должности на предприятиях Республики Башкортостан - у наших соседей. Был заместителем министра промышленности, энергетики и инноваций республики. А в последнее время занимал пост министра промышленности и торговли Республики Карелия.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Акценты Самара

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