Денис Гурков - министр промышленности и торговли Самарской области

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Ранее он занимал должность врио руководителя министерства.

В ноябре губернатор Вячеслав Федорищев представил Дениса Гуркова на оперативном совещании правительства:



- Денис Реомальдович имеет значительный опыт работы в сфере экономики. Занимал руководящие должности на предприятиях Республики Башкортостан - у наших соседей. Был заместителем министра промышленности, энергетики и инноваций республики. А в последнее время занимал пост министра промышленности и торговли Республики Карелия.

Фото: пресс-служба Правительства СО