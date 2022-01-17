"Чистая страна": Путин поручил главам регионов лично контролировать ликвидацию несанкционированных свалок в городах

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Президент России Владимир Путин поручил главам регионов лично контролировать ликвидацию несанкционированных свалок в городах, включенных в федеральный проект "Чистая страна", передает РИА Новости.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации лично осуществлять контроль: за выполнением работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, включенных в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология", и разработкой необходимой проектной документации", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

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