Чехия в полночь закроет воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний

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Чехия в полночь на воскресенье полностью закроет национальное воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Об этом заявил в субботу министр транспорта республики Мартин Кубка, слова которого привело Чешское телевидение, передает ТАСС.

"Чехия в полночь полностью закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов. Пока они могут лишь пролететь над республикой без посадки и взлета", - отметил он. Данная мера властями республики принята в качестве ответа на военную операцию РФ на Украине.

С полночи с пятницу на субботу в Чехии действует запрет на посадку и взлет самолетов российских авиакомпаний, напомнил министр.

Фото: pixanay