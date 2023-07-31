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Часть автомагистрали «Самара-Бугуруслан» отремонтирована по просьбам жителей Кинель-Черкасского района

31 июля 2023 10:54
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Часть автомагистрали «Самара-Бугуруслан» отремонтирована по просьбам жителей Кинель-Черкасского района
Жители Кинель-Черкасс ждали ремонта дороги много лет: оставляли свои предложения и пожелания в народную программу партии, обращались в разные инстанции, писали в социальных сетях.
 

Пожелания и замечания сельчан учли при капитальном ремонте региональной трассы «Самара-Бугуруслан».Ремонтируемый участок дороги протяжённостью 4,6 км проходит через все село Кинель-Черкассы и востребован не только у транзитного транспорта, но и у местного населения.

Дорожные работы здесь начались в конце февраля 2023 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Но важно было не только заменить дорожное полотно. Для безопасности дорожного движения вдоль трассы сооружены тротуары, появились новые опоры освещения, устанавливаются искусственные дорожные неровности, а автобусные остановки оборудуют карманами для общественного транспорта. Также предусмотрена установка светофоров на Г-образных металлических опорах, пешеходного и барьерного ограждения.

По словам главы Кинель-Черкасского района Валерия Фролова, сельчане ждали ремонта дороги много лет.

«Дорога связывает Кинель-Черкассы с другими поселениями района, с Сергиевским районом.  Кроме того, ее использует транзитный транспорт для проезда на федеральную дорогу М-5 «Урал» с трассы «Самара-Бугуруслан». Здесь тысячи машин проходит ежедневно, и огромное количество жителей обращалось с просьбой о ее ремонте. Подрядная организация работает очень активно, нет ни одного дня простоя. Однако в проекте не учли ряд моментов, которые очень важны для жителей села», — отметил глава района.

Свои предложения по обеспечению более комфортного использования дороги жители Кинель-Черкасс озвучили на встрече с министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иваном Пивкиным, по результатам которой он поручил подрядной организации принять во внимание  их просьбы.

Сейчас дорожники проводят работы по увеличению радиусов съезда на одном из примыканий трассы, ведущему к востребованным торговым центрам. «Принято решение уширить примыкание с 4,5 до 6 метров, а радиусы входа и выхода до 8 метров», — говорит представитель подрядной организации Сергей Лященков.

Также подрядная организация уже выполнила устройство дополнительного водоотводного лотка в районе расположения старинного Храма в честь Вознесения Христова.

«На прилегающей к храму территории каждую весну наблюдается скопление талых вод, поэтому нами по просьбам жителей дополнительно устроен водоотвод. При этом, если на всем протяжении дороги ширина водоотводных лотков составляет 0,5 метров, то здесь мы предусмотрели ширину в 1 метр. С жителями мы постоянно на связи, стараемся по возможности обеспечить подъезд к домам, занижая высоту бортового камня», — говорит представитель подрядной организации.

«Мы ждали ремонта дороги много лет. В прошлом году обратились с этой просьбой к губернатору, который посетил наш район и дал толчок реализации проекта ремонта. Проект очень интересный, многое делается для пешеходов, дорога преображается на глазах. Мы рады, что наши пожелания услышали», — говорит житель Кинель-Черкасс Геннадий Кульчихин.

Проконтролировал качество и функциональность объекта дорожной сети региональный координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» Алексей Степанов, который отметил высокое качество дорожных работ.

«Для устройства верхнего слоя покрытия на этом участке дороги будет использована современная смесь ЩМА-16, которая хорошо себя зарекомендовала на высокоинтенсивных трассах и должна прослужить много лет. А оборудование трассы пешеходными переходами, освещением и другими элементами обустройства дороги обеспечит безопасность дорожного движения и пешеходов, и транспорта. Отмечу, что подрядные организации всегда стараются идти навстречу жителям в вопросах обустройства дороги, ведь они должны быть комфортными для тех, кто ими пользуется», — подчеркнул он.

Напомним, что план по обновлению дорог в Самарской области на 2023 год выполнен на 60%. Всего до конца года запланировано  отремонтировать 102 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяжённостью порядка 340 км.

Теги: Единая Россия

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