Час профориентации для школьников провели на промышленном предприятии Похвистнево

Вся физика - наглядно и за один час. Увидеть, как производят все самое необходимое для работы под высоким напряжением и обеспечения электрических сетей смогли ученики ГБОУ СОШ №1 города Похвистнево.

Для них открыл двери производственный цех по выпуску электрозащитных средств производственного предприятия «Промтехресурсы». Компания работает с 1995 года и имеет опыт реализации проектов с крупнейшими предприятиями России.

Ребятам рассказали и показали, как производят электрозащитные средства для работы на воздушных линиях и электроустановках напряжением до 1150 киловатт. Школьники могли наблюдать за процессом изготовления электрозащитных средств. Кстати, не так давно на производстве кроме диэлектриков стали выпускать урны, шкафы под электросчётчики, металлические ящики и другую продукцию.

«Мы своими глазами увидели, как работает предприятие, как трудятся люди, это интересный опыт в сфере выбора своей профессии в дальнейшем», - рассказал участник экскурсии, ученик 8 класса Максим.

«Профориентация помогает не только подросткам с выбором профессии, но и предприятие сможет в дальнейшем обеспечить себя кадрами», - считают сотрудники производственного предприятия «Промтехресурсы».

На память об экскурсии ребятам подарили памятные сувениры-магниты.

Напомним, что проект «Моя карьера с Единой Россией» – часть большого направления народной программы партии, посвящённого трудоустройству. В Самарском регионе в рамках проекта проходят ярмарки вакансий, профориентационные туры, карьерные мастерские, курсы повышение квалификации, экскурсии для молодёжи по предприятиям самых разных отраслей.