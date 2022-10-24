Бывший вице-президент Бурунди Буторе получил российское гражданство

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Президент России Владимир Путин дал российское гражданство бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе. Соответствующий указ опубликован в понедельник, 24 октября, на официальном портале правовой информации, пишут "Известия".

«В соответствии с пунктом «а» статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации <...>, Буторе Жозефа, родившегося 14 апреля 1969 года в Бурунди», — говорится в документе.

Буторе занимал должность вице-президента в 2015–2020 годах. В этот период, в 2018 году, он был удостоен российской награды — ордена Дружбы. До вступления в должность он занимал пост министра высшего образования и научных исследований Бурунди.

Фото: Global Look Press/Joseph Butore/"Известия"