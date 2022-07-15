Бывший вице-премьер Борисов стал гендиректором Роскосмоса вместо Рогозина

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Бывший вице-премьер Юрий Борисов сменит Дмитрия Рогозина на посту главы "Роскосмоса", соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Документы опубликованы на сайте Кремля.

"Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — отмечается в тексте документа.

Рогозин возглавлял госкорпорацию с 24 мая 2018 года. До этого он занимал пост заместителя главы правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса. Эту должность после назначения Рогозина в "Роскосмос" занял Борисов.

До назначения на пост вице-премьера Юрий Борисов был заместителем министра обороны с 2012 года.

Фото: Sputnik / Виктор Толочко / РИА Новости