Более 300 тысяч предложений от сотен тысяч жителей: в Самарской области утвердили народную программу

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Документ определяет дальнейшее развитие региона — в него вошли наказы людей, которые власти возьмут на вооружение в работе. Программа сформирована в соответствии с общефедеральным планом действий партии, принятым накануне при участии президента России.

«Призываю всех депутатов, активистов партии и всех наших многочисленных сторонников мобилизоваться на активную и эффективную командную работу», — с такими словами обратился губернатор, секретарь регионального отделения «Единой России» Дмитрий Азаров к участникам партийной конференции, третий этап которой состоялся в Самарской области. Единороссы обсудили и приняли в окончательной редакции проект народной программы — регионального документа, который определит развитие губернии и приоритеты партийной деятельности на ближайшие годы.

«Сила любой партии состоит именно в поддержке в обществе, в том, насколько ее идеи созвучны интересам граждан и чаяниям народа в целом. И в этом смысле «Единая Россия» была и остается самой влиятельной общественно политической силой в стране – партией большинства. А происходит это не только потому, что у нас стабильно высокие результаты на выборах, или мы обладаем наибольшим представительством в органах власти. Это не причина – это следствие. А причина в том, что наша партия всегда настроена на народную волну», — отметил Дмитрий Азаров.

Секретарь регионального отделения партии подчеркнул, что диалог с людьми — принципиальная позиция единороссов.

«Мы постоянно сверяем ход нашей работы с людьми, советуемся с ними по всем ключевым вопросам экономического развития региона, социально-экономической политики. Народная программа, принятая «Единой Россией» на съезде в Москве, сформирована на основе предложений граждан России, миллионов наших соотечественников, в том числе и жителей Самарской области. Как сказал наш национальный лидер – президент страны, соавторами программы стали все жители нашей страны», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что региональная программа партии построена на этих же принципах — идеологически и организационно она базируется на общефедеральном документе, но при этом включает в себя конкретные предложения и обязательства, которые касаются развития Самарской области и улучшения качества жизни в ней.

Областную программу «Единой России» делегатам конференции представил первый заместитель секретаря регионального отделения партии Виктор Кузнецов. Он напомнил, что более 205 тысяч жителей региона стали соавторами проекта и внесли в него более 300 тысяч предложений. В итоговом документе два основных раздела — «Благополучие людей» и «Успешный регион», в них вошли инициативы, которые, в первую очередь, имеют под собой основу для реализации.

«Мы проделали большую работу и уверен, подготовили поистине народный проект программы. Ведь «Единая Россия» — это партия, горизонтом планирования которой являются целые поколения, а не только депутатские созывы. Мы работаем всерьез, неизменными остаются и наши принципы: защита, забота и развитие», — сказал Виктор Кузнецов.

Он назвал и другие критерии включения тех или иных инициатив в народную программу — это общественная востребованность и значимость, а также эффективность.

Участники конференции отметили, что больше всего предложений в программу региона было посвящено вопросам пространственного развития — улучшения транспортной инфраструктуры, благоустройства в городах и селах. Также особое внимание жители Самарской области уделили вопросам здравоохранения, образованию и науке, экологии, сельскому хозяйству.

«Думаю, такая высокая активность наших земляков сама по себе свидетельствует о широкой народной поддержке партии. Поэтому рассчитываем, что и общество в целом и избиратели региона поддержат народную программу, созданную при их непосредственном участии и на основании их инициатив», — подчеркнул Виктор Кузнецов.

Согласно принятому единороссами плану действий, особое внимание партия намерена уделять поддержке семей с детьми, социальным инициативам, направленным на помощь всем, кто в ней нуждается.

«Во-первых, эта помощь должна быть адресной, отвечать запросам и нуждам конкретного человека. Во-вторых, она должна способствовать успешному преодолению жизненных проблем, не порождая социального иждивенчества. И в-третьих, сами граждане, получающие поддержку от государства, должны стать частью системы социальной защиты, потому что никто иной так не знает и чувствует проблемы людей, как те, кто прошел через жизненные испытания и справился», — говорится в документе.

Отдельные блоки программы посвящены улучшениям, в которых нуждаются основные сферы жизни людей: это здравоохранение, образование, создание комфортной среды для жизни, экологическая безопасность. Обозначенным в документе направлениям «Единая Россия» традиционно уделяет особое внимание, в регионе работают соответствующие партийные проекты — принятый план действий актуализирован и скорректирован на основе конкретных запросов людей.

Большой раздел программы включает в себя инициативы, направленные на экономическое развитие области, на расширение промышленного потенциала, создание новых рабочих мест, повышение инвестиционной привлекательности.

«Мы уже в корне изменили ситуацию, и я уверен – в дальнейшем та работа, которую мы ведем по всей территории Самарской области, по улучшению качества жизни, по благоустройству будет привлекать, как привлекает уже сегодня, в наш регион людей из других территорий», — сказал Дмитрий Азаров.

Депутаты и активисты «Единой России» сошлись во мнении, что народная программа партии — результат масштабной работы, в которой принимали участие жители всех городов и районов губернии.

«Это серьезный документ, над которым нам всем удалось активно поработать, его формирование заняло достаточно много времени. Соавторами программы стали десятки тысяч людей. И я предлагаю сделать ее действенным документом для достижения целей по улучшению жизни жителей Самарской области», — отметил в своем выступлении председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Однопартийца поддержал глава городского округа Тольятти Николай Ренц. Он отметил, что предложения, из которых сформирована программа «Единой России», касаются всех сфер жизни людей.

«Я считаю, это важные вещи, которые невозможно ничем зачеркнуть. У нас есть серьезный задел, мы хорошо понимаем, что будем делать и каких результатов добьемся», — сказал Николай Ренц, добавив, что партия всегда ставит перед собой достижимые цели – сегодня это видно по реальным показателям развития региона, по объектам инфраструктуры, которые появляются в населенных пунктах, по улучшению качества жизни.

Руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Самарской области Регина Воробьева подчеркнула, что при формировании народной программы в регионе обозначилась повестка, которая отражает нужды земляков.

«Мы периодически проводим экспертные сессии, спрашиваем у людей, какие темы им интересны сегодня. Многие предложения вошли в разделы народной программы. И каждый депутат, который будет избран, построит свою работу на этом документе», — подчеркнула Регина Воробьева.

Секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров выразил уверенность, что сформированный единороссами план действий по развитию Самарской области найдёт поддержку у ее жителей — в том числе и на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы РФ и областного парламента.

«Нам есть, что предъявить избирателям. В Самарской области отмечается тенденция к улучшению социального самочувствия граждан, а в основе этого лежат позитивные изменения в экономике региона и его социальной сфере.

Крайне важен также тот факт, что мы идем на эти выборы сильной, яркой, профессиональной командой», — подчеркнул Дмитрий Азаров, пожелав однопартийцам успехов в ходе избирательной кампании, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"