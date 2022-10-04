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По данным агентства, страна, вероятно, должна будет заплатить зимой порядка €4 млрд за поставки российского газа, не считая отсроченного платежа.
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Bloomberg: Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежа за газ на €1,9 млрд

4 октября 2022 23:57
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По данным агентства, страна, вероятно, должна будет заплатить зимой порядка €4 млрд за поставки российского газа, не считая отсроченного платежа.

Венгрия договорилась с российской компанией "Газпром" об отсрочке платежа за поставки газа на сумму €1,9 млрд, передает ТАСС. С таким утверждением выступило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным агентства, Венгрия, вероятно, должна будет заплатить этой зимой порядка €4 млрд за поставки российского газа, не считая отсроченного платежа, сумма которого оценивается в €1,9 млрд.

31 августа Венгрия подписала контракт с компанией "Газпром" на поставку дополнительно до 5,8 млн кубометров газа в сутки с 1 сентября. В понедельник портал "Индекс" сообщил, что венгерская компания MVM заключила соглашение с "Газпромом" об отсрочке платежа за газ для оптимизации финансирования в зимний период.

В сентябре прошлого года MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривают поставки в общей сложности 4,5 млрд кубометров газа в год по трубопроводам через Сербию и Австрию в обход Украины. Соглашение рассчитано на 15 лет и может быть пересмотрено через 10 лет после начала реализации. 

 

Фото:    ru.freepik.com

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