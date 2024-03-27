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«Безопасные дороги»: до конца апреля активисты партпроекта проверят 163 объекта улично-дорожной сети Самары

27 марта 2024 12:35
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«Безопасные дороги»: до конца апреля активисты партпроекта проверят 163 объекта улично-дорожной сети Самары
В областной столице продолжается мониторинг объектов, отремонтированных по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и находящихся на гарантии.
 

Ежегодно с наступлением положительных температур дороги, отремонтированные  в прошлых сезонах,  обследуются на предмет наличия дефектов. Эта процедура необходима не только для определения мест концентрации ям, неровностей или провалов, но и с целью предъявления  претензий подрядчикам, которые в предыдущие годы выполнили ремонтные работы, к своевременному формированию планов по устранению обнаруженных недостатков и принятию мер в рамках гарантийных обязательств. Необходимо отметить, что в ходе осмотра участков улично-дорожной сети повышенное внимание уделяется объектам, отремонтированным в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Процедура проверки проводится совместно с представителями подрядных организаций, все замечания фиксируются в соответствующем  акте осмотра. После получения этого документа подрядчики должны устранить возникшие дорожные дефекты. Согласно условиям муниципальных контрактов работы по исправлению недочетов производятся полностью за счет средств исполнителей, то есть подрядных организаций. В соответствии с регламентом они обязаны в течение 27 дней с момента получения акта осмотра привести участки в порядок. При этом, осознавая всю ответственность за работы в рамках профильного нацпроекта, подрядчики стремятся как можно быстрее сдать исправленные объекты – укладываются даже в 3-4 дня», – рассказал заместитель директора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.

Активное участие в инспекции хода аварийно-ямочного ремонта принимают и представители проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия».  Региональный координатор проекта «Безопасные дороги»  партии «Единая Россия» Алексей Степанов поясняет, что гарантия распространяется на все объекты, отремонтированные в рамках профильного нацпроекта. Срок гарантии рассчитывается в зависимости от видов произведенных работ и применяемых материалов.

«Если говорить о ремонте асфальтобетонной смесью А16ВН, то гарантия на дорожное покрытие составляет 2 года, на асфальтобетонное покрытие, устроенное с применением смесей ЩМА-16, ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем – 5 лет. Что касается недочетов, чаще всего при проверке весной фиксируются именно локальные разрушения дорожного полотна. Реже в акт осмотра попадают другие недочеты, связанные с объектами дорожной инфраструктуры: к примеру, просадка колодцев ливневой канализации, дефекты пешеходных ограждений», – говорит Алексей Степанов.

В 2020 году в Железнодорожном внутригородском районе Самары улица Верхне-Карьерная была отремонтирована большими «картами» на всем ее протяжении. Работы выполнялись подрядной организацией ООО «Куйбышевская Дорожная ПМК».

«Дорога на этом участке отличается тем, что по ней часто ходит большегрузный транспорт, поэтому мы использовали в работе материалы с улучшенными физико-механическими показателями. Верхний слой здесь уложен асфальтобетонной смесью ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем. Такое покрытие выдерживает высокую интенсивность движения. За истекшие несколько лет состояние покрытия это доказало. По итогам осмотра выявлена лишь небольшая просадка в районе люка смотрового колодца, и это тоже наша зона ответственности. В ближайшее время проанализируем причину и приступим к исправлению», – отметил руководитель проекта Максим Никонов.

Чтобы оценить степень просадки, специалисты МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» зафиксировали дефект, используя дорожную рейку и щуп.

Еще одним дорожным объектом, который осмотрели сегодня представители партийного проекта «Безопасные дороги» и МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство», стала улица Партизанская, отремонтированная в рамках профильного нацпроекта в 2021 году. Проезжую часть обновили по всей ширине на участке протяженностью около 2,5 км – от улицы Промышленности до улицы Тухачевского, заменили дорожные плиты, люки смотровых и дождеприемных колодцев. На особом контроле подрядчиков были вопросы водоотведения, для этого и скорректировали профиль дороги: сформировали необходимый уклон, чтобы талая и дождевая вода уходила с проезжей части по существующему рельефу к «ливневкам». Работы выполнялись подрядной организацией ООО «НПФ «XXI Век». В ходе осмотра улицы Партизанской дефектов не было обнаружено.

«На улице Партизанской проходят трамвайные маршруты, поэтому асфальтобетонное покрытие испытывает серьезные нагрузки, тем не менее покрытие из ЩМА-16 на ПБВ выдерживает испытание на прочность. Дорожное полотно, прежде всего, отличают повышенные показатели прочности. В частности, это обеспечивается за счет узкофракционного щебня кубовидной формы. Потому и гарантия составляет целых 5 лет», – подчеркнул заместитель начальника ПТО ООО «НПФ «XXI Век» Александр Нечаев.

Всего до конца апреля будет осуществлена проверка 163 объектов улично-дорожной сети, находящихся на гарантии.

Напомним, что более 205 тысяч жителей Самарской области внесли свыше 340 тысяч наказов в народную программу партии в 2021 году. По итогам обработки предложений жителей региона были выявлены наиболее важные для жителей региона направления работы, среди них качество и наличие дорожно-транспортной инфраструктуры  занимает одну из ведущих позиций.

Теги: Единая Россия

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