Белый дом объявил время начала встречи Путина и Трампа

166

Саммит президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже, Аляска, начнется в пятницу, 15 августа, в 11:00 по местному времени, то есть в 22:00 мск, передает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что встреча стартует примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск), и начнется она с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков.

Переговоры в составе делегаций пройдут по формуле «5 на 5». Вместе с Путиным на саммите будут, как писала «Фонтанка», глава РФПИ Кирилл Дмитриев, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.