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Белоруссия вводит запрет на въезд зарегистрированного в ЕС автотранспорта

15 апреля 2022 21:57
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Исключение сделано в случаях, если такой автотранспорт следует через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.

Власти Белоруссии приняли ответные меры в отношении автомобильных транспортных средств, зарегистрированных в странах Европейского союза, и запретили им въезд, передает ТАСС

"С 00:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) 16 апреля 2022 года вводится запрет на перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларусь автотранспортных средств (автомобилей и тягачей), зарегистрированных в Европейском союзе", - сообщила в пятницу пресс-служба Минтранса Белоруссии.

Исключение сделано в случаях, если такой автотранспорт следует через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки.

В сообщении отмечается, что до 23 апреля это ограничение не будет применяться к транспортным средствам, зарегистрированным в ЕС, которые въехали на территорию Белоруссии до 16 апреля 2022 года. При этом транспортные средства, зарегистрированные в ЕС, перевозящие почтовые отправления и живых животных, следуют без ограничений.

Кроме того, определен перечень мест, в которые могут следовать зарегистрированные в ЕС транспортные средства, для осуществления грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска.

Ранее вступил в силу запрет любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в РФ и Белоруссии, на перевозку грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, в том числе транзитом. При этом Совет ЕС обязал грузоперевозчиков России и Белоруссии вывести с территории Евросоюза весь транспорт до 16 апреля.

 

Фото из открытых источников

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