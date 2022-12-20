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Белоруссия удовлетворена решением газового вопроса

20 декабря 2022 09:20
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Белоруссия удовлетворена решением газового вопроса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время подведения итогов переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, что белорусская сторона удовлетворена результатами обсуждения вопроса формирования цены на природный газ из России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразования на ближайшие три года», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин впервые за три года прилетел в Минск, где встретился с Александром Лукашенко. Как объяснил президент Белоруссии, есть «ряд чувствительных тем», которые требуют личного участия глав государств «в широком составе». В рамках визита также проходят переговоры между членами правительств двух стран и главами министерств. В частности, в белорусской столице находится глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Политики в ходе встречи отметили важность кооперации и обозначили основные направления сотрудничества, пишет «Газета.Ru».

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