Белоруссия стала полноправным членом ШОС

129

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 4 июля начался с церемонии подписания документов о приеме Белоруссии в состав объединения, страна стала полноправным членом ШОС.

В мероприятии принимает участие президент РФ Владимир Путин.

Как отметил на саммите президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, республика за короткое время выполнила все процедуры для полноправного участия в ШОС.

«Уважаемые главы государств! Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в ШОС принято», — заявил он, после чего поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с принятием страны в организацию.

Токаев обратил внимание, что страны ШОС совместными усилиями превратили объединение в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и потенциалу ШОС интерес к организации в мире неуклонно растет, добавил он.

Ожидается, что белорусский лидер в выступлении на саммите затронет вопросы наиболее значимых направлений в работе организации и вклада, который его страна готова внести в решение общих задач, пишут "Известия".