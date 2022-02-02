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В соответствии с избирательным кодексом участки для голосования за пределами Белоруссии образуются руководителями загранучреждений, но это - их компетенция.
Белоруссия не планирует открывать зарубежные участки для голосования на референдуме
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Белоруссия не планирует открывать зарубежные участки для голосования на референдуме

2 февраля 2022 23:59
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В соответствии с избирательным кодексом участки для голосования за пределами Белоруссии образуются руководителями загранучреждений, но это - их компетенция.

Фото:    Sputnik / Виктор Толочко

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что во время референдума по изменению конституции республики участки для голосования за рубежом открывать не планируется, передает РИА Новости.

"Да", - сказал Глаз в среду, комментируя госСМИ информацию, что рамках подготовки предстоящего референдума белорусские загранучреждения не создавали на своей базе избирательные участки. Комментарий пресс-секретаря размещен на сайте министерства.

Он отметил, что в соответствии с избирательным кодексом участки для голосования за пределами Белоруссии образуются руководителями загранучреждений, но это - их компетенция. "При принятии решения каждый руководитель обязан комплексно учесть целый ряд факторов: от количества стоящих на консульском учете граждан Беларуси до эпидемиологической ситуации в стране пребывания. При этом абсолютный приоритет – обеспечение безопасности, как голосующих граждан, так и членов комиссии, дипломатов и работников загранучреждения", - подчеркнул Глаз. Он отметил, что по разным причинам участки за рубежом открыты не будут.

 

Фото:    Sputnik / Виктор Толочко

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