«БАРС» начинает действовать: в Самарской области сразу подключились к данному проекту

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Указ о создании мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил Российской Федерации Владимир Путин подписал еще в феврале 2015 года, но только с этого года начинается настоящая работа, возложенная на военные комиссариаты регионов. Сегодня этот проект называется «БАРС» – Боевой Армейский Резерв Специальный.

В Самарской области сразу подключились к данному проекту и приглашают на отбор кандидатов в состав мобилизационного резерва граждан, пребывающих в запасе, с сохранением постоянного места работы и заработной платы.

Кандидатам в состав резерва, заключившим контракт, гарантируется дополнительное финансовое стимулирование, упрощенное поступление в высшие учебные заведения Министерства Обороны России, получение навыков вождения боевой техники, стрельбы из всех видов вооружения, квалифицированное медицинское обслуживание, обязательное государственное страхование и многое другое.

Солдаты и офицеры, состоящие в резерве, должны будут каждый месяц посещать специальные занятия и ежегодно проходить военные сборы.

Выплаты за пребывание на тренировочных занятиях в резерве за трое суток варьируются: у солдат и сержантов до 5 тысяч рублей, у офицеров до 10 тысяч рублей. А за участие в военных сборах суммы значительно вырастают. За месяц выплаты могут достигать: у солдат и сержантов до 25 тысяч рублей, у офицеров до 75 тысяч рублей.

Резервисты будут призываться для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах, Внутренних войсках МВД, в органах госохраны, органах Федеральной службы безопасности.

Для того, чтобы стать резервистом надо обратиться в военный комиссариат по месту жительства и подать заявление о приеме на службу в резерве. Затем выполнить тесты на профессиональную пригодность, пройти медицинскую комиссию и сдать нормативы по физической подготовке. После чего военный комиссариат выдает предписание, с которым надо прибыть в воинскую часть и заключить контракт.