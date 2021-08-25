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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы

25 августа 2021 13:08
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Азаров поблагодарил жителей за активность в создании Народной программы

Жители Самарского региона внесли заметный вклад в формирование Народной программы Единой России.

24 августа в Москве делегаты второго этапа Съезда Единой России единогласно приняли проект программы, с которой партия пойдет на выборы. В работе Съезда принял участие Президент России Владимир Путин. Выступая перед собравшимися, Президент отметил, что именно жители страны стали настоящими соавторами программы Единой России, и поэтому программу с полной уверенностью назвать народной. Ее создавали ученые, политики, эксперты, профессионалы в самых различных областях и простые люди.

Всего в течение двух месяцев со всей страны в адрес партии поступили предложения в народную программу от более чем 2 миллионов человек. Все они были сгруппированы по направлениям и учтены при формировании итогового документа. Свои предложения и свое видение развития страны оставили больше двухсот тысяч жителей Самарской области, став самыми активными в Приволжском федеральном округе. И в целом, каждый десятый человек из тех, кто принял участие в подготовке народной программы, оказался жителем 63-го региона. За столь неравнодушный подход и активную жизненную позицию всех, кто оставил свои предложения, поблагодарил секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Дмитрий Азаров.

«Хочу еще раз сказать землякам огромное спасибо за участие в формировании народной программы. Буквально каждый день встречаясь с людьми убеждаюсь, что самое главное – это обратная связь, постоянный диалог и реагирование на все наиболее важные запросы. Спасибо за активность, спасибо за высказанные предложения, спасибо за такое доверие, которое мы будем всеми силами оправдывать», - сказал Дмитрий Азаров.

Уже 27 августа самарские единороссы проведут третий этап конференции, на котором будет принята региональная программа и предложена избирателям. По аналогии с федеральной, в нее войдут предложения по различным сферам и направлениям, которые жители региона внесли лично и на сайте np.er.ru   

Теги: «Единая Россия» В центре внимания Дмитрий Азаров Народная программа

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