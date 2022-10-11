Анкара ожидает встречу Путина и Эрдогана 12 октября

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Анкара рассчитывает, что встреча президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина состоится в Астане 12 октября. Об этом сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на турецкого чиновника.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил возможность встречи Путина с Эрдоганом в Астане, на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Песков в понедельник также сообщил, что Путин планирует провести ряд двусторонних встреч в Астане на этой неделе на полях СВМДА и Совета глав государств СНГ, пишет ТАСС.