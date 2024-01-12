Андрей Турчак: В «Единой России» 16 января пройдёт единый день сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборах Президента

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Он состоится во всех регионах и на всех доступных партийных площадках. В их числе - штабы общественной поддержки, общественные приёмные Председателя партии, региональные и местные исполкомы, сообщил секретарь Генсовета партии.

«В удалённые территории, где нет возможности куда-то приехать и принять участие в процедуре, поедут волонтёры, чтобы помочь людям», - написал Андрей Турчак в своём телеграм-канале.

По его словам, параллельно со сбором подписей в регионах на партийных площадках будет проходить обсуждение итогов и планов по народной программе, партийным проектам.

Ранее Андрей Турчак сообщил, что в сборе подписей за выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты участвуют все региональные и местные отделения «Единой России». Сбор проводят более 19 тысяч волонтеров, отметил он.

В Самарской области 16 января на базе Штаба общественной поддержки, в региональном исполкоме, местных отделениях партии и торговых центрах тоже пройдёт Единый день сбора подписей, его проведут активисты и волонтёры «Единой России», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"