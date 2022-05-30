Андрей Кислов: «Безопасность использования газа в быту должна быть в приоритете»

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Сенатор Андрей Кислов принял участие в совещании под председательством вице-премьера Правительства России Александра Новака, посвященном повышению безопасности использования газового оборудования. Федеральное Правительство намерено инициировать корректировку отраслевого законодательства, чтобы избежать потенциальных аварий при использовании природного газа гражданами.

Совместно с руководством профильных ведомств, в том числе Ростехнадзора, и структурами ПАО «Газпром» заместитель Председателя Правительства России обсудил предложения по усовершенствованию контрольно-надзорной деятельности в части безопасности использования бытового газового оборудования, в том числе общедомовых систем.



«К сожалению, на практике мы сталкиваемся с происшествиями при использовании газа в быту. Отраслевые компании проанализировали их причины, среди них – отсутствие тяги в дымовом и вентиляционном канале, случаи самовольной газификации, износ газового оборудования», – сообщил на совещании вице-премьер.

В этой связи обсуждаются различные варианты повышения безопасности использования оборудования. В числе приоритетных вариантов – введение единого договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, отметил Александр Новак.

По итогам встречи вице-премьер поручил отраслевым организациям и ведомствам представить предложения для дальнейшего формирования поправок в отраслевое законодательство.

На территории Самарской области только многоквартирных домов насчитывается более 22 тысяч, из которых почти 18 тысяч домов газифицированы. По словам Андрея Кислова, вопросам безопасной эксплуатации газового оборудования в регионе уделяется первоочередное внимание. Одна из мер по предупреждению происшествий, связанных с отравлением угарным газом – ежегодные месячники по проверке и техническому обслуживанию газового оборудования, установленного в квартирах и жилых домах. Значительно внимание уделяется информационно-разъяснительной работе.



Результатом принятых мер стало ежегодное снижение количества происшествий, связанных с негативным воздействием угарного газа. Так, в прошлом году зафиксировано на 20% меньше таких случаев, чем в предыдущем.

«Никогда нельзя забывать, что газ является источником повышенной опасности. Поэтому от бережного и внимательного отношения к работе газового оборудования зависит здоровье и жизнь окружающих людей и сохранность имущества. По поручению Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе регулярно проводятся месячники, в ходе которых проверяется несколько тысяч домов. Пристальное внимание к этому вопросу всех заинтересованных сторон позволит избежать чрезвычайных происшествий и аварий», - считает Андрей Кислов.

Представитель Самарской области в Совете Федерации напомнил, что ответственность за исправность внутридомового и внутриквартирного газового оборудования несет собственник, в многоквартирных домах – управляющие компании. Вместе с тем, работу по повышению безопасности нужно вести на всех уровнях, включая государственную жилищную инспекцию и органы местного самоуправления, уверен сенатор.



Андрей Кислов отметил, что эту совместную работу нужно продолжать и усиливать: «Надеюсь, что планируемые корректировки отраслевого законодательства повысят безопасность использования газа в быту и снизят количество инцидентов. При этом важно всегда помнить, что наша защита зависит, прежде всего, от нас самих. Поэтому призываю всех земляков соблюдать элементарные правила безопасности и своевременно проводить проверку и замену колонок, котлов и другого газового оборудования».

Фото: департамент информационной политики СО