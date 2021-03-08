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Публицист Анатолий Вассерман планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Госдуму РФ в 2021 году, он не исключил, что будет самовыдвиженцем, передает ТАСС.

"Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно, это еще рассматривается. Я не исключаю, что буду самовыдвиженцем", - заявил Вассерман радиостанции "Говорит Москва" в понедельник.

Публицист также не исключил, что на выборах будет представлять партию "Справедливая Россия". "Дело в том, что вообще еще положение дел с выборами не определилось, еще довольно много времени до начала предвыборной кампании, поэтому пока рассматриваются разные варианты. Та же "Справедливая Россия" может решить, что ей со мной не по пути", - объяснил он.

"Для меня вообще вся работа в политике - это прежде всего работа исследовательская. То есть понять, что происходит и почему. Я такими исследованиями занимался в самых разных сферах", - заключил телеведущий.

Российский публицист и телеведущий Вассерман приобрел широкую известность как многократный победитель интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?", "Своя игра". Ведущий телепередач на НТВ, РЕН ТВ, автор собственной колонки в деловом издании "Бизнес-журнал".

Фото: Николай Галкин/ТАСС