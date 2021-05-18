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По­сла­ние гу­бер­на­то­ра Са­мар­ской об­ла­сти – это по­сла­ние «о кон­крет­ном деле, ко­то­рое де­ла­ет­ся толь­ко по со­ве­ту с лю­дь­ми».
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Алек­сандр Сте­па­нов: По­сла­ние са­мар­ско­го гу­бер­на­то­ра ока­за­лось взве­шен­ным и чет­ким

18 мая 2021 20:57
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В от­че­те гу­бер­на­то­ра при­ят­ным сюр­при­зом ока­за­лось яв­ное вни­ма­ние к про­бле­ме эко­ло­гии.

За три года в Са­мар­ской об­ла­сти со­зда­ли 30 ты­сяч но­вых ра­бо­чих мест. Об этом во втор­ник, 18 мая, в сво­ем еже­год­ном по­сла­нии жи­те­лям ре­ги­о­на и де­пу­та­там губ­ду­мы рас­ска­зал гу­бер­на­тор Дмит­рий Аза­ров.

Гла­ва ре­ги­о­на на­пом­нил, что три года Са­мар­ская об­ласть раз­ви­ва­лась по са­мо­му нега­тив­но­му сце­на­рию. Дол­ги ре­ги­о­наль­но­го бюд­же­та со­став­ля­ли по­чти 70 млрд руб­лей. Под угро­зой сры­ва ока­зал­ся чем­пи­о­нат мира по фут­бо­лу — 2018. 

«Сей­час си­ту­а­ция из­ме­ни­лась, при­ня­та стра­те­гия раз­ви­тия. Бла­го­да­ря си­стем­ной ра­бо­те пра­ви­тель­ства, де­пу­та­тов, му­ни­ци­паль­ных ор­га­нов вла­сти, тру­до­вых кол­лек­ти­вов, всех, кому небез­раз­лич­на судь­ба Са­мар­ской об­ла­сти, уда­лось сде­лать нема­ло. За три года от­кры­то 44 но­вых про­из­вод­ства, со­зда­но 30 ты­сяч но­вых ра­бо­чих мест. Даже в кри­зис­ном 2020 году уда­лось от­крыть 15 но­вых про­из­водств», — рас­ска­зал Дмит­рий Аза­ров.

Алек­сандр Сте­па­нов, за­ме­сти­тель пред­се­да­те­ля Са­мар­ской Гу­берн­ской думы, ру­ко­во­ди­тель фрак­ции ЛДПР:

— По­сла­ние са­мар­ско­го гу­бер­на­то­ра ока­за­лось взве­шен­ным и чет­ким. Он не стал де­лать ос­нов­ной ак­цент на пан­де­мии, но ска­зал клю­че­вую фра­зу: «COVID-19 те­перь с нами на­все­гда». Это бу­дет се­зон­ное за­бо­ле­ва­ние, с ко­то­рым при­дет­ся на­учить­ся жить. Мы же не го­во­рим каж­дый год о грип­пе. Не сто­ит, ко­неч­но, рас­слаб­лять­ся и за­бы­вать о ви­ру­се, но жизнь тем не ме­нее дви­жет­ся даль­ше. Те­перь у нас та­кая но­вая ре­аль­ность.

В от­че­те гу­бер­на­то­ра при­ят­ным сюр­при­зом ока­за­лось яв­ное вни­ма­ние к про­бле­ме эко­ло­гии и ана­ло­гич­ный по­сыл к фе­де­раль­ным струк­ту­рам – Ро­спри­род­над­зо­ру, Ро­спо­треб­над­зо­ру. Дмит­рий Аза­ров анон­си­ро­вал про­ве­де­ние в Са­мар­ской об­ла­сти ле­том это­го года за­се­да­ния Со­ве­та без­опас­но­сти РФ по эко­ло­гии. Ожи­да­ет­ся, что вни­ма­ние бу­дет уде­ле­но не толь­ко оздо­ров­ле­нию Вол­ги, но и стро­и­тель­ству очист­ных со­ору­же­ний и ин­фра­струк­ту­ры, сни­же­нию вы­бро­сов на про­мыш­лен­ных пред­при­я­ти­ях и так да­лее. Это об­на­де­жи­ва­ю­щий при­цел на бу­ду­щее и ре­ги­о­на, и стра­ны.

В рам­ках вы­ступ­ле­ния гу­бер­на­тор озву­чил но­вые меры под­держ­ки вра­чей, в чис­ле ко­то­рых ча­стич­ная ком­пен­са­ция рас­хо­дов на ипо­те­ку по ана­ло­гии с IT-сфе­рой. Это от­лич­ная но­вость, жаль толь­ко, что под­держ­ка не анон­си­ро­ва­на учи­те­лям и де­я­те­лям на­у­ки. В этих сфе­рах есть над чем ра­бо­тать. Но мыс­ли в этом на­прав­ле­нии уже есть. Гу­бер­на­тор по­обе­щал вы­пла­ты в 10 ты­сяч руб­лей от пра­ви­тель­ства Са­мар­ской об­ла­сти всем сту­ден­там, по­сту­пив­шим в са­мар­ские вузы. Кому-то сум­ма по­ка­жет­ся не осо­бо боль­шой, но это вер­ное на­прав­ле­ние для по­пу­ля­ри­за­ции мест­ных учеб­ных за­ве­де­ний и на­у­ки.

 

Теги: Александр Степанов В центре внимания здравоохранение Послание губернатора Экология

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