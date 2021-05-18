За три года в Самарской области создали 30 тысяч новых рабочих мест. Об этом во вторник, 18 мая, в своем ежегодном послании жителям региона и депутатам губдумы рассказал губернатор Дмитрий Азаров.
Глава региона напомнил, что три года Самарская область развивалась по самому негативному сценарию. Долги регионального бюджета составляли почти 70 млрд рублей. Под угрозой срыва оказался чемпионат мира по футболу — 2018.
«Сейчас ситуация изменилась, принята стратегия развития. Благодаря системной работе правительства, депутатов, муниципальных органов власти, трудовых коллективов, всех, кому небезразлична судьба Самарской области, удалось сделать немало. За три года открыто 44 новых производства, создано 30 тысяч новых рабочих мест. Даже в кризисном 2020 году удалось открыть 15 новых производств», — рассказал Дмитрий Азаров.
Александр Степанов, заместитель председателя Самарской Губернской думы, руководитель фракции ЛДПР:
— Послание самарского губернатора оказалось взвешенным и четким. Он не стал делать основной акцент на пандемии, но сказал ключевую фразу: «COVID-19 теперь с нами навсегда». Это будет сезонное заболевание, с которым придется научиться жить. Мы же не говорим каждый год о гриппе. Не стоит, конечно, расслабляться и забывать о вирусе, но жизнь тем не менее движется дальше. Теперь у нас такая новая реальность.
В отчете губернатора приятным сюрпризом оказалось явное внимание к проблеме экологии и аналогичный посыл к федеральным структурам – Росприроднадзору, Роспотребнадзору. Дмитрий Азаров анонсировал проведение в Самарской области летом этого года заседания Совета безопасности РФ по экологии. Ожидается, что внимание будет уделено не только оздоровлению Волги, но и строительству очистных сооружений и инфраструктуры, снижению выбросов на промышленных предприятиях и так далее. Это обнадеживающий прицел на будущее и региона, и страны.
В рамках выступления губернатор озвучил новые меры поддержки врачей, в числе которых частичная компенсация расходов на ипотеку по аналогии с IT-сферой. Это отличная новость, жаль только, что поддержка не анонсирована учителям и деятелям науки. В этих сферах есть над чем работать. Но мысли в этом направлении уже есть. Губернатор пообещал выплаты в 10 тысяч рублей от правительства Самарской области всем студентам, поступившим в самарские вузы. Кому-то сумма покажется не особо большой, но это верное направление для популяризации местных учебных заведений и науки.