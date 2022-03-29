Александр Живайкин: «Санкции – это не ограничения, а инъекция адреналина для Российской экономики»

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Мировая экономика становится все более глобальной. Страны тесно связаны между собой не только товарооборотом, но также логистическими цепочками, поставками компонентов для различных отраслей, совместными производствами и т.д. Очевидно, что применение санкций к крупнейшему игроку рынка – России повлечет за собой негативные последствия для всей мировой экономики. Это уже ощутили на себе не только жители Европы, но и многих других стран.

Введение санкций, безусловно, сказывается на российской экономике, хотя не так плачевно, как хотелось бы тем странам, которые их наложили. Это не первый подобный удар по отечественной экономике, и определенный опыт противодействия санкциям в стране уже есть и продолжает нарабатываться. В то время как «санкционный бумеранг» настигает Европу, США, Турцию, Индию и другие страны только сейчас.

«Начавшаяся против России экономическая война носит беспрецедентный характер, подобных примеров еще не было. Сейчас важно незамедлительно развернуть потенциал экономики на защиту системообразующих отраслей, наших предприятий. Санкции – это не ограничения, а инъекция адреналина для Российской экономики,– уверен заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.

Он отметил также, что «Единая Россия» вместе с Правительством принимает активное участие в подготовке плана по поддержке экономики, граждан и бизнеса в условиях санкций.

Между тем мировая экономика явно не была готова к тому, что санкции затронут и другие страны, причем в совершенно разных сферах и в значительной степени.

Первым и самым предсказуемым последствием стали возросшие цены на топливо. Недовольство ценами на бензин растет и выплескивается в акции протеста, которые вспыхивают по всей Европе. Дальнобойщики устраивают автопробеги и перекрывают фурами автобаны.

В Германии профсоюзы призвают экономить каждую каплю бензина, предлагают ограничить временно ввести ограничение скорости до 100 км/ч на автобанах и 30 км/ч в городах, что вызвало гневную реакцию жителей. В ЮАР и на Шри-Ланке рост цен на топливо вызвал массовые беспорядки на улицах.

Паника захлестнула Турцию: местные жители скупают подсолнечное масло, опасаясь роста цен. Индонезия, крупнейший в мире экспортер пищевых масел ограничивает своих жителей в его покупке: в супермаркетах продают только одну упаковку растительного масла на покупателя. В Германии в супермаркетах пытаются предотвратить паническую скупку этого товара.

Итальянцы закупают все доступные макаронные изделия, чтобы не потерять возможность готовить пасту. Их опасения обоснованы, так как четвертую часть пшеницы, из которой делают хлеб и макаронные изделия по всему миру поставляют две страны — Россия и Украина, причем Россия лидирует.

Аграрии по всему миру также испытывают тревогу – уже сейчас цены на удобрения, используемые для выращивания практически всех сельхозкультур, резко выросли. Крупнейший экспортер карбамида — Россия. Среди стран поставщиков калия, наша страна занимает второе место уступая лишь Белоруссии, и, если Владимир Путин и Александр Лукашенко примут решение приостановить поставки калия, сельхозпроизводители не смогут получить желаемый урожай.

Уже сейчас в ООН прогнозируют риск глобального голода. Официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири заявил, что такое возможно из-за ситуации на Украине и роста цен на продовольствие в мире.

Столкнулись со сложностями и автомобильные гиганты. Например, концерн VAG (Volkswagen, Audi, Porsche) остановил часть заводов из-за нехватки комплектующих из России. В ближайшее время ситуация обострится: все современные автомобили оснащаются каталитическим нейтрализатором: он снижает токсичность выхлопных газов. Катализатор невозможно сделать без палладия, а 40% мирового рынка этого металла поставляет Россия.

«В Европе уже приходит осознание цены введенных ими санкций против России. За «политику» дорого заплатят простые жители европейских стран, которые, не успев прийти в себя против пандемийного кризиса, уже столкнулись с взметнувшимися к нему ценами на бензин, коммуналку, дефицитом продовольственных товаров», – подчеркнул заместитель председателя Самарской Губернской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Живайкин.

Следует учесть, что Россия еще практически не задействовала ответные меры на санкции Запада, а также Кореи и Японии. И если это произойдет, мировая экономика ощутит куда более значительный удар, чем сейчас. На сегодняшний день уже прогнозируется снижение глобального ВВП на 1% и рост инфляции во всем мире — 2,5%.