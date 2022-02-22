Александр Баранов: «Каждый патриот, каждый честный человек должен помочь жителям Донбасса»

169

О своей идее объединения всех патриотических сил региона независимо от партийной принадлежности Герой России, руководитель общественной организации «Союз генералов Самары» Александр Баранов рассказал на отчетно-выборной конференции регионального отделения «Единой России», которая проходила в Самаре.

На конференции единороссы подвели итоги работы за последние 5 лет, проголосовали за новые руководящие органы Самарского реготделения партии: обновили состав регионального политсовета и региональной контрольной комиссии, выбрали членов президиума политсовета и секретаря регионального отделения партии.

Член Президиума регионального политического совета «Единой России» Александр Баранов высказал отношение к событиям на Донбассе и признанию независимости ДНР и ЛНР. Он напомнил о принципиальной позицию нашей страны, нашу ответственность за судьбы людей, связанных с нами общностью истории, культуры, духовного пространства и родственными узами.

Прямое включение самарских единороссов, сопровождающих гуманитарную помощь Самары для жителей Донбасса в Ростовскую область, воодушевило их товарищей по партии. В прямой эфир из Ростова вышли руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Александр Живайкин, депутат Самарской губернской Думы Дмитрий Холин, и.о. руководителя «Молодой Гвардии Единой России» Антон Родионов. Они тоже должны быть среди делегатов Конференции, но партия доверила сопроводить важный груз – помощь для переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Руководитель общественной организации «Союз генералов Самары» Александр Баранов отметил, что жители нашего региона, а особенно члены партии «Единая Россия» одними из первых вызвались помочь беженцам Донбасса.

«Я горжусь тем, что именно Самарское региональное отделение Партии встало во главе этой работы. Убежден, что каждый гражданин и каждый патриот, каждый честный человек должен практическим делами помочь людям Донбасса»,

Александр Баранов предложил создать в Самарской области общественное надпартийное патриотическое движение для оказания на постоянной основе практической помощи вынужденным переселенцам Донецкой и Луганской областей. Возглавить его, как и региональное отделение «Единой России», заслуженный самарский генерал попросил Дмитрия Азарова. Губернатор ответил согласием.

«Сегодня я уверен, что все российское общество объединилось вокруг решения Президента страны, нашего лидера Владимира Владимировича Путина поддержать Донецкую народную республику, Луганскую народную республику, жителей этих республик, которые хотят одного – сохранить свою жизнь, традиции, свой отчий дом, родную землю, иметь право жить на родной земле в соответствии со своими устремлениями. Самарская область одной из первых заявила о готовности оказать помощь республикам. Уже доставлен гуманитарный груз», - сказал Дмитрий Азаров.

Региональное отделение «Единой России» последние три года успешно выполняло функцию консолидации прогрессивной общественности в Самарской области, напомнил член Президиума регионального политического совета «Единой России» Александр Баранов. Он выразил надежду, что так будет и впредь.

Напомним, что 22 февраля решением Конференции Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» секретарем реготделения стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, член Бюро Высшего совета «Единой России». Делегаты конференции единогласно согласовали кандидатуру главы региона, который последние три года возглавлял Самарское реготделение Партии.

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"