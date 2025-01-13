Активисты регионального отделения «Единой России» отправили в Курскую область новый гуманитарный конвой

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Помощь для курян поступает в региональное отделение «Единой России» из всех районов области.

Питьевая вода, стройматериалы, средства личной гигиены, продукты питания: 40 тонн гуманитарного груза уже через 2 дня получат жители приграничных территорий Курской области. Формировали и собирали его волонтёры партии, активисты «Молодой Гвардии», неравнодушные жители региона.

Руководитель Штаба местного отделения «Молодой Гвардии» Советского района Кристина Майорова позвала на помощь своих активистов. Вместе с молодогвардейцами пришли на погрузку студенты средних и высших образовательных учреждений областной столицы: «Некоторые ребята, наши в том числе, находятся в зоне специальной военной операции, а мы здесь на местах стараемся помочь, чем можем. То есть кто-то не может выехать из зоны, наши, например, студенты учатся, но они хотят помогать как-то. И помогают непосредственно, получается, гуманитарной помощью».

С гуманитарным конвоем отправят самым маленьким жителям Курского приграничья и подарки с «Ёлки желаний». Игрушки, конструкторы, настольные игры, гаджеты передал член регполитсовета «Единой России», председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, многодетный отец Константин Доладов.

«Помогать тем, кто попал в такую трудную жизненную ситуацию, особенно под обстрелы, особенно в зоне боевых действий в Курской области - это долг каждого, - уверен Константин Юрьевич. - Помогать детям – это не просто подарить подарок, это, прежде всего, подарить надежду: надежду в светлое будущее, в победу, подарить надежду, что все скоро наладится и все будет хорошо».

Для многих представителей самарской молодёжи участие в сборе гуманитарного груза стало буквально делом чести. Посильным вкладом в нашу общую победу. По поручению секретаря реготделения партии, главы Самарской области Вячеслава Федорищева волонтёры «Единой России» отправляют в Курскую область уже не первую партию гуманитарной помощи. И отослав многотонный груз, сразу же начинают собирать следующий, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"