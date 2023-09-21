Активисты «Молодой Гвардии» из Самары плетут маскировочные сети для российских военнослужащих

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Маскировка - это очень важно. Она помогает скрыть стратегические объекты от вражеской разведки, от обнаружения и обеспечить безопасность наших военных, рассказывают самарские молодогвардейцы.

«Маскировочные сети мы плётем из рыболовных сетей, похожих на природные текстуры. Цвет может быть зелёный, коричневый, для зимы выбираем сети базового белого цвета. Работаем по схеме, к изделию привязываем несколькими узлами ленты из синтетического и материала. Выбираем для этого ткани износостойкие и быстросохнущие. За один день можно сплести целую маскировочную сеть, если работают 3-4 человека», - рассказала активист «Молодой Гвардии» из Самарского района Арина Акаева.

Вместе с неравнодушными жителями Самары ребята принимают участие в плетении масксетей не первый раз, и потому работают со знанием дела. Волонтёров «Единой России» часто зовут на помощь активисты дружественных НКО, помогающих фронту и нашим бойцам на передовой. Вместе веселее и быстрей, считают молодогвардейцы Самары.

На базе центра начальной военной подготовки "Рокот" ребята из «Молодой Гвардии Единой России» Ленинского и Промышленного районов областной столицы приняли участие в мастер-классе по плетению маскировочных сетей. Благодаря своему навыку рукоделия и творческому подходу молодогвардейцы из Железнодорожного района Самары вместе с активистами проекта «Народная сеть» смогли создать качественные изделия. Молодогвардейцы Советского района помогали плести сети на площадке волонтёрского сообщества «Самара для фронта».

«Плетение маскировочных сетей для наших военнослужащих – это один из примеров того, как молодые люди и жители региона могут внести свой вклад в безопасность нашей армии и её победу», - отмечают самарские волонтёры и приглашают всех, кто хочет помочь, присоединится.

В ближайшее время все плетёные изделия самарских волонтёров вместе с другой гуманитарной помощью будут отправлены «за ленточку», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"