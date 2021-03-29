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Активисты движения #МыВместе выдвинули волонтера Ирину Долгополову для участия в предварительном голосовании «Единой России»

29 марта 2021 18:10
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В случае победы она может стать самым молодым кандидатом на выборах в Госдуму и представлять интересы добровольцев на уровне РФ.

Одному из лидеров объединенного волонтерского центра Тольятти Ирине Долгополовой предложили принять участие в выборах в Государственную думу, пройдя предварительное голосование «Единой России». Инициативу озвучила директор многофункционального молодежного центра «Шанс» Татьяна Штангрет во время работы дискуссионной площадки «Мы вместе – волонтеры, вперед!».

«Ирину Долгополову я знаю с ее юных лет, когда она пришла активистом в районный штаб Автозаводского района. Все эти годы она воспитывалась в духе волонтерства, знает все потребности, которые возникают в работе общественников. Я предлагаю, чтобы наш человек – волонтер - выступал в качестве кандидата на выборах. Думаю, городское сообщество меня поддержит», - подчеркнула Татьяна Штангрет.

21-летняя вожатая школы № 90 Тольятти Ирина Долгополова с 2014 года является активисткой районного штаба Автозаводского района Тольятти. В прошлом году она одной из первых присоединилась к городскому волонтерскому движению. Вместе с другими добровольцами девушка помогает ветеранам, пожилым людям: покупает и доставляет продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Сейчас Ирина продолжает работать в выездных группах, а также в колл-центре акции #МыВместе. Она отметила, что волонтерство стало для нее самой важной частью жизни и поблагодарила коллег за доверие.

«Я хочу, чтобы оно приобрело более высокий статус. Наша помощь востребована, в ней нуждаются люди, и мы готовы помогать, используя любые возможности. При этом хочу подчеркнуть, что наша работа совсем не проста, порой связана с риском. А потому важно, чтобы наши интересы были защищены на уровне законов».

Отметим, ранее президент страны Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» об участии волонтеров в политике. Президент подчеркнул, что они занимаются помощью людям по зову сердца и решают те задачи, которые считают наиболее важными, и тем способом, который с их точки зрения является наиболее эффективным. «То есть, у них понимание, что надо делать и как надо делать. С такой мотивацией и должны приходить люди во все уровни власти», - отметил Владимир Путин.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая 2021 года. Подать заявки на участие в нем до 29 апреля могут все желающие. Проголосовать за участников могут все зарегистрированные на территории страны избиратели.

В случае победы в предварительном голосовании Ирина Долгополова может стать самым молодым кандидатом в истории Самарской области на выборах в Госдуму, передает пресс-служба реготделения партии "Единая Россия".

 

Фото:   Мария Дьяконова

 

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