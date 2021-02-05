5 февраля в Москве состоялась рабочая встреча Игоря Комарова и Дмитрия Азарова

83

5 февраля 2021 года в Москве состоялась рабочая встреча полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Глава региона проинформировал полпреда о социально-экономической ситуации в Самарской области, доложил об итогах 2020 года по реализации национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным, и о плановых показателях на предстоящий период. Дмитрий Азаров отметил, что «несмотря на экономические условия, в регионе было построено 1,4 млн кв.м жилья, при этом средняя стоимость квадратного метра в области – одна из самых низких в ПФО».

Также губернатор доложил полпреду о ряде законодательных инициатив, разработанных в регионе, которые позволят более эффективно использовать средства, предусмотренные на решение проблем обманутых дольщиков, и ускорить темпы ввода проблемных домов. Особое внимание было уделено расселению жителей Самарской области из ветхого и аварийного жилья.

Игорь Комаров поддержал инициативу Дмитрия Азарова о проведении в Самарской области окружного совещания по комплексному развитию территорий и обсуждения привлечения инфраструктурных облигаций для финансирования строительства социально значимых объектов. «Очень важно на начальном этапе выработать подходы по правоприменительной практике важнейшего закона о комплексном развитии территорий, дающего дополнительный импульс всем регионам ПФО», - отметил Игорь Комаров.

В ходе встречи Дмитрий Азаров доложил также о ходе вакцинации жителей региона и о мерах борьбы с распространением COVID-19, передает пресс-служба ПФО.