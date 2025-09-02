5 бронеавтомобилей и 912 БПЛА квадкоптеров – губернатор Вячеслав Федорищев отправил в зону СВО помощь из Самары 

142

Во вторник, 2 сентября губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области очередную партию спецтехники и оборудования в зону проведения специальной военной операции.

Перечень груза традиционно был сформирован по заявкам командиров воинских частей, где служат бойцы из Самарской области. В его составе 112 квадрокоптеров, 800 дронов, 5 бронированных автомобилей, 36 комплектов борьбы с БПЛА, комплекты автозапчастей, строительные материалы и оборудование, экипировка. В ближайшее время все это будет доставлено в зону боевых действий.

«Спасибо губернатору Самарской области Вячеславу Андреевичу Федорищеву. Ранее мы обращались к нему за помощью. Он сказал, что будет сделано. Все, что мы просили – нам поставили, – сказал врио командира отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады Василий Волков. – От Самарской области мы получаем помощь регулярно, в дополнение к тому, что идет по линии Министерства обороны. Благодарность всем, кто участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов. Победа будет за нами!»

Глава региона пообщался с командирами, уточнив, что еще требуется воинским соединениям.

«Получил новые заявки. Как и всегда, отработаем максимально оперативно. Попросил передать нашим бойцам от всех жителей Самарской области слова поддержки. Мы будем и дальше делать все для приближения Победы», – сказал Вячеслав Федорищев.

В нынешнем году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в зону СВО уже доставлено свыше 4900 БПЛА.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области