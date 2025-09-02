5 бронеавтомобилей и 912 БПЛА квадкоптеров – губернатор Вячеслав Федорищев отправил в зону СВО помощь из Самары 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
Штормовое предупреждение: ночью 3 сентября в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
Самарскую область представляет мурал Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», посвящённый трудовому подвигу жителей тыла в годы Великой Отечественной войны.
В Приволжском округе стартовало народное голосование фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.
«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 
Главная задача проекта – подготовка школьников старших классов к будущей финансово-грамотной жизни, формированию понимания роли налогов как в экономике государства, так и в жизни каждого человека.
В губернии стартует образовательный проект «Налоговый класс»
Соглашение о взаимодействии в этих направлениях подписали ректор СамГМУ и генеральный директор ОЭЗ «ВладМиВа».
СамГМУ и «ВладМиВа» объединят усилия в разработке новых лекарств для стоматологии и подготовке профильных кадров
Трудовая деятельность дает осужденным возможность получить новые полезные навыки, которые помогут им вернуться в общество и обеспечить свою жизнь законным способом.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО прошла ярмарка вакансий
Как отметил министр, практическая помощь ординаторов системе здравоохранения была неотъемлемой частью их подготовки.
Выпуск ординаторов СамГМУ - 2025: практическое здравоохранение усилит 561 новый специалист  
Организаторы вновь поощрят лучшие практики сохранения культурного наследия страны среди бизнеса и общественных проектов. 
Стартовал прием заявок на вторую Нацпремию «Наследие дороже» -2025
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.1
EUR 94.38
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

5 бронеавтомобилей и 912 БПЛА квадкоптеров – губернатор Вячеслав Федорищев отправил в зону СВО помощь из Самары 

2 сентября 2025 14:56
142
Перечень груза традиционно был сформирован по заявкам командиров воинских частей, где служат бойцы из Самарской области.

Во вторник, 2 сентября губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области очередную партию спецтехники и оборудования в зону проведения специальной военной операции.

Перечень груза традиционно был сформирован по заявкам командиров воинских частей, где служат бойцы из Самарской области. В его составе 112 квадрокоптеров, 800 дронов, 5 бронированных автомобилей, 36 комплектов борьбы с БПЛА, комплекты автозапчастей, строительные материалы и оборудование, экипировка. В ближайшее время все это будет доставлено в зону боевых действий.

«Спасибо губернатору Самарской области Вячеславу Андреевичу Федорищеву. Ранее мы обращались к нему за помощью. Он сказал, что будет сделано. Все, что мы просили – нам поставили, – сказал врио командира отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады Василий Волков. – От Самарской области мы получаем помощь регулярно, в дополнение к тому, что идет по линии Министерства обороны. Благодарность всем, кто участвует в сборе и отправке гуманитарных грузов. Победа будет за нами!»

Глава региона пообщался с командирами, уточнив, что еще требуется воинским соединениям.

«Получил новые заявки. Как и всегда, отработаем максимально оперативно. Попросил передать нашим бойцам от всех жителей Самарской области слова поддержки. Мы будем и дальше делать все для приближения Победы», – сказал Вячеслав Федорищев.

В нынешнем году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева в зону СВО уже доставлено свыше 4900 БПЛА. 

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте внимательны и осторожны!
02 сентября 2025, 16:58
Штормовое предупреждение: ночью 3 сентября в регионе ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
Будьте внимательны и осторожны!       Экология
14
Самарскую область представляет мурал Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», посвящённый трудовому подвигу жителей тыла в годы Великой Отечественной войны.
02 сентября 2025, 16:44
В Приволжском округе стартовало народное голосование фестиваля уличного искусства «ФормАРТ»
Самарскую область представляет мурал Кирилла Зырянова «Хлеб и сталь Победы», посвящённый трудовому подвигу жителей тыла в годы Великой Отечественной... Общество
28
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге.
02 сентября 2025, 16:30
«Крылья Советов» - бронзовый призер молодежной лиги по пляжному футболу 
А гол Егора Мовсисяна был признан лучшим в лиге. Спорт
82
В центре внимания
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
215
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
2 сентября 2025  09:23
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
204
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
375
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
379
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
576
Весь список