23 декабря состоится конкурсный отбор на пост главы Самары

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10 ноября 2022 года на 39 заседании Думы городского округа Самара объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа Самара.

В соответствии с Уставом городского округа Самара Глава Самары избирается Думой городского округа Самара из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет.

Документы для участия в конкурсе принимались в течение месяца, с 14 ноября 2022 года до 14 декабря 2022 года (включительно). В Конкурсную комиссию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Самара представлены документы от пятнадцати претендентов.

В конкурсе примут участие граждане рабочих профессий, представители малого и среднего бизнеса, медицины, образования и др. Для участия в конкурсе также представила пакет необходимых документов Елена Лапушкина, глава Самары.

В соответствии с требованиями законодательства конкурсный отбор проводится в форме собеседования и включает в себя оценку представленных участниками конкурса документов, в том числе оценку программ, концепций и предложений по развитию городского округа Самара. При подведении результатов конкурса Конкурсная комиссия отбирает из числа участников не менее двух рекомендуемых кандидатов для их рассмотрения Думой городского округа Самара и избрания главой городского округа Самара.

Согласно решению Думы городского округа, Самара о проведении конкурса, учитывая небольшое количество участников, пожелавших принять участие в конкурсе, конкурсный отбор состоится 23 декабря в здании гордумы, ообщает пресс-служба гордумы Самары.

Фото: пресс-служба гордумы Самары