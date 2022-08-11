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Звездный дождь накроет Самарскую область 12 августа

11 августа 2022 13:23
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Звездный дождь накроет Самарскую область 12 августа

Одно из самых красивых астрономических явлений смогут оценить жители Самарской области ночью в пятницу, 12 августа. 

Именно в этот период ожидается пик летнего звездопада Персеиды.

"Метеорный поток известен благодаря тому, что он проявляет свою активность в тёплое время года – с июля по август. В это время люди часто гуляют на улице, выезжают на природу. Сразу возрастает вероятность заметить это прекрасное явление. Количество наблюдаемых метеоров в час (в момент максимума) колеблется от 120 до 150, а может достигать даже отметки 200 и более", – объяснил самарский астроном-любитель Евгений Баранский.

Созерцать дождь из ярких огоньков получится после заката и до самого рассвета. Свой взгляд лучше направить на северо-восток. Однако есть и факторы, которые могут помешать наблюдениям.

Во-первых, это облачность. Во-вторых, засветка, к которой относится и яркая Луна. За настоящим зрелищем специалисты советуют отправиться за город, где красоту неба не смогут скрыть рекламные баннеры и свет уличных фонарей. По словам эксперта, в этом году самарцам повезет меньше. На пик метеорного потока выпадает и полнолуние (в ночь с 12 на 13 августа). Это может испортить наблюдения.

Звездный дождь – хорошая возможность загадать заветное желание, а может и сразу несколько. Оценят чудо природы и настоящие романтики. У многих самарцев, наверное, промелькнет мысль о прохладе. Ведь в 63 регионе август 2022 года выдается очень жарким. Местным жителям приходится терпеть экстремально высокие температуры воздуха, сообщает Смотрим.

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