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“Звезда и Лира” объявляет сбор подарков к 23 февраля для наших защитников.



Вы можете порадовать наших ребят, которые в это время на фронте защищают Родину, подарив им свою доброту, внимание и нужные подарки.



Посылки от вас будут доставлены к празднику в госпитали Белгородской области, где проходят лечение и восстанавливаются бойцы нашей 2 - й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии.



Подарки необходимо купить и принести до 16 февраля в гуманитарный центр по адресу: Окружной дом офицеров (г. Самара, ул. Шостаковича, 7), сообщает пресс-служба фонда “Звезда и Лира”.

Фото: пресс-служба фонда “Звезда и Лира”