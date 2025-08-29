Я нашел ошибку
Главные новости:
Торжественная церемония закладки килей новых судов состоялась в Самаре
Мэр Самары вручил награду и поздравил коллектив «РКС-Самара» с новым рекордом
Федеральный проект «Потрогай грузовик» проведут в Самаре
Количество заказов такси с детскими удерживающими устройствами заметно вырастет с началом учебного года
Мошенник представился самарчанке старшим специалистом отдела финансовых расследований Росфинмониторинга
Звание «Почетный гражданин городского округа Самара» присвоено Владимиру Василенко и Анатолию Чижову
В Новокуйбышевске рецидивист украл микроволновую печь, пароварку, мясорубку и телевизор
Флорист дал 5 советов по выбору букета ко Дню Знаний
В ТТУ Самары состоялся праздник для 16 будущих первоклассников
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
Весь список
Звание «Почетный гражданин городского округа Самара» присвоено Владимиру Василенко и Анатолию Чижову

29 августа 2025 12:45
78
28 августа в рамках заседания городской Думы принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Самара» в 2025 году Владимиру Андреевичу Василенко, посвятившему более 30 лет своей профессиональной деятельности отрасли ЖКХ, и бывшему директору Куйбышевского завода «Прогресс» Анатолию Алексеевичу Чижову посмертно.

«Присвоение звания «Почетный гражданин городского округа Самара» – это, прежде всего, благодарность жителей города тем, кто в свое время вложил свои силы и душу в его развитие. Это возможно, только когда человек искренне любит то, чем занимается, будь то работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, образования, спорта или здравоохранения. И Владимир Андреевич Василенко, и Анатолий Алексеевич Чижов – это люди, которыми по праву гордится Самара и чей опыт неоценим для нынешних самарцев», – сказал глава города Самара Иван Носков.

Кандидатура Владимира Василенко была выдвинута Самарской областной организацией профсоюза работников жизнеобеспечения. За время своей профессиональной деятельности он внес большой вклад в применение современных систем водоочистки, при его участии были разработаны городские целевые программы по энергосбережению, развитию муниципального лифтового хозяйства, обеспечению жителей питьевой водой, озеленению и освещению города. При его участии была спроектирована и построена трамвайная линия к стадиону «Самара Арена» в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Бывший руководитель Куйбышевского завода «Прогресс» Анатолий Чижов прошел путь от простого инженера до директора завода. Он работал над созданием ракеты-носителя для советской «лунной программы», являлся главным технологом проекта по созданию многоразовой космической системы. В 1980-1996 годах руководил созданием ракеты-носителя сверхтяжелого класса «Энергия» и нескольких видов космических аппаратов. Среди главных заслуг Анатолия Алексеевича то, что в непростых экономических условиях он сумел сохранить целостность завода, который и сегодня считается флагманом ракетно-космической отрасли страны.

«Единогласно депутаты присвоили высокие звания «Почетный гражданин городского округа Самара» двум нашим выдающимся соотечественникам. Один из них – Анатолий Чижов, который руководил заводом «Прогресс» и многое сделал для развития ракетостроительной отрасли. Почетное звание было присвоено и Владимиру Василенко – он начинал свою карьеру как офицер, а затем сосредоточился на развитии сферы ЖКХ, обеспечивая тепло и повседневный комфорт в наших домах», – сказал председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев.

Напомним, что звание «Почетный гражданин городского округа Самара» присваивается по решению городской Думы за особые общепризнанные заслуги в различных сферах не более чем двум кандидатам в течение календарного года. При присвоении звания вручаются также грамота, удостоверение, лента и нагрудный знак.

