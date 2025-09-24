Я нашел ошибку
В Самарской области Движение объединяет уже более 300 000 участников – молодёжи, наставников и родителей.
В регионе прошло заседание координационного совета - обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
«Т Плюс» завершила подготовку тепловых сетей Тольятти к отопительному сезону
В Самарской области на координационном совете обсудили промежуточные итоги работы Движения Первых
Завершается общественный опрос о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области
В Самарской области стартовал хакатон для школьников
Минфин планирует налоговые изменения
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
Запущена грантовая программа для предпринимателей Самарской области
Самарская организация Союз архитекторов России приглашает на выставку и арт-маркет Архитектурный тур «Открытый воздух»
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «На этом месте»
В Самарском зоопарке отметят День амурского тигра
Зумеры разместили почти 150 тысяч резюме в начале осени

24 сентября 2025 11:45
зумеры разместили почти 150 тысяч резюме в начале осени

Молодежь после летнего сезона активно выходит на рынок труда. По данным hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, еще в августе 2025 года зумеры создали более 303 тыс. новых резюме, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Более того, за первые недели сентября представители российской молодежи разместили 148 тыс. резюме — почти половина от августовского объема.
 

В августе по стране наибольшее число резюме было размещено зумерами в сфере продаж и обслуживания клиентов — 50,7 тыс., что на 11% больше, чем годом ранее. На втором месте оказались информационные технологии: 45,4 тыс. резюме (+25% к августу 2024 года). Далее следует рабочий персонал — 37,6 тыс. (+9%). Четвертое место занимает сфера домашнего и обслуживающего персонала — 35,6 тыс. резюме (+4%), а замыкает пятерку транспорт и логистика — 30,4 тыс. резюме (+8%).
 

В первые недели сентября наибольшая активность зумеров сохраняется в тех же сферах, что и в августе. В каждой из них размещено уже почти больше половины резюме от уровня всего сентября прошлого года. Особенно выделяется сфера ИТ: здесь зумеры уже достигли 57% от прошлогоднего сентябрьского результата.
 

Какие профессии предпочитают зумеры
 

Начало осени закрепило августовский тренд: соискатели младше 30 лет чаще всего выбирают стартовые профессии с быстрым трудоустройством, но одновременно укрепляют интерес к ИТ и маркетингу как к перспективным и более высокооплачиваемым направлениям.
 

Так, в первые недели сентября в топ-10 профессий по доле созданных или обновленных зумерами резюме вошли: менеджеры по продажам и работе с клиентами (8%), администраторы и разработчики (по 4%). По 3% приходится на упаковщиков и комплектовщиков, операторов call-центров, официантов и барменов, а также на дизайнеров и художников. Замыкают десятку учителя и преподаватели, разнорабочие и маркетологи (по 2%).

Где зумеры ищут работу?
 

Основные центры активности молодых соискателей сосредоточены в крупнейших мегаполисах и развитых регионах. Наибольшая доля резюме зумеров в начале осени традиционно пришлась на Москву — 35% от общего числа. На втором месте находится Санкт-Петербург с 15%, далее следуют Московская область (7%) и Краснодарский край (6%). По 5% резюме приходится на Свердловскую область и Республику Татарстан.

Сколько хотят зарабатывать зумеры в России и ПФО?
 

Средняя ожидаемая зарплата молодых специалистов в России составляет 69,7 тыс. рублей, однако в ряде регионов этот показатель заметно выше. Самые высокие зарплатные ожидания сосредоточены в столичном регионе, а также в северных и дальневосточных субъектах. Лидирует Москва с медианой 95,6 тыс. рублей. Далее следуют Ямало-Ненецкий АО и Московская область (по 80,3 тыс.), а также Магаданская область и Чукотский АО (по 80 тыс.).
 

В ПФО наибольшие зарплатные запросы наблюдаются также у зумеров из Татарстана -70,1 тыс. рублей, Нижегородской области - 61,5 тыс. рублей, Самарской области - 60,2 тыс. рублей. А самые скромные запросы у зумеров из Марий Эл, Мордовии, Кировской, Оренбургской и Саратовской области (по 50 тыс.). 
Какие специалисты — самые «дорогие»?
 

Среди молодых специалистов самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы на медицинских и технических позициях. Лидирует DevOps-инженер с медианной зарплатой 145 тыс. рублей. На втором месте – прораб, мастер СМР (126,4 тыс. рублей), третью позицию занимает менеджер/консультант по стратегии (122 тыс. рублей). В десятку также вошли: инженер ПНР — 120,1 тыс. рублей, продуктовый аналитик — 119,5 тыс. рублей, системный аналитик — 118,8 тыс. рублей, менеджер продукта — 115,4 тыс. рублей, методолог — 114,9 тыс. рублей и бизнес-аналитик — 114,8 тыс. рублей, геолог – 111 500 тыс. рублей.
 

«Мы видим, что молодые специалисты все активнее выходят на рынок труда после летнего перерыва. Представители поколения Z готовы начинать карьеру со стартовых позиций, но при этом для них все более ценным становится профессиональный рост и развитие. Поэтому работодателям сегодня важно не только предлагать конкурентные условия на старте, но и выстраивать прозрачные траектории карьерного развития внутри компании. Это позволит удерживать молодых сотрудников, повышать их вовлеченность и отвечать на запрос поколения, которое стремится не просто быстро устроиться на работу, но и строить карьеру в перспективных сферах», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
Валидаторы установят на троллейбусных маршрутах №№ 18 и 19 в Самаре
23 сентября 2025  14:01
20 наград вручили на 18-м Международном кинофестивале «Соль земли» в Самаре
23 сентября 2025  12:46
