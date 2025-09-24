зумеры разместили почти 150 тысяч резюме в начале осени

138

Молодежь после летнего сезона активно выходит на рынок труда. По данным hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, еще в августе 2025 года зумеры создали более 303 тыс. новых резюме, что на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Более того, за первые недели сентября представители российской молодежи разместили 148 тыс. резюме — почти половина от августовского объема.



В августе по стране наибольшее число резюме было размещено зумерами в сфере продаж и обслуживания клиентов — 50,7 тыс., что на 11% больше, чем годом ранее. На втором месте оказались информационные технологии: 45,4 тыс. резюме (+25% к августу 2024 года). Далее следует рабочий персонал — 37,6 тыс. (+9%). Четвертое место занимает сфера домашнего и обслуживающего персонала — 35,6 тыс. резюме (+4%), а замыкает пятерку транспорт и логистика — 30,4 тыс. резюме (+8%).



В первые недели сентября наибольшая активность зумеров сохраняется в тех же сферах, что и в августе. В каждой из них размещено уже почти больше половины резюме от уровня всего сентября прошлого года. Особенно выделяется сфера ИТ: здесь зумеры уже достигли 57% от прошлогоднего сентябрьского результата.



Какие профессии предпочитают зумеры



Начало осени закрепило августовский тренд: соискатели младше 30 лет чаще всего выбирают стартовые профессии с быстрым трудоустройством, но одновременно укрепляют интерес к ИТ и маркетингу как к перспективным и более высокооплачиваемым направлениям.



Так, в первые недели сентября в топ-10 профессий по доле созданных или обновленных зумерами резюме вошли: менеджеры по продажам и работе с клиентами (8%), администраторы и разработчики (по 4%). По 3% приходится на упаковщиков и комплектовщиков, операторов call-центров, официантов и барменов, а также на дизайнеров и художников. Замыкают десятку учителя и преподаватели, разнорабочие и маркетологи (по 2%).

Где зумеры ищут работу?



Основные центры активности молодых соискателей сосредоточены в крупнейших мегаполисах и развитых регионах. Наибольшая доля резюме зумеров в начале осени традиционно пришлась на Москву — 35% от общего числа. На втором месте находится Санкт-Петербург с 15%, далее следуют Московская область (7%) и Краснодарский край (6%). По 5% резюме приходится на Свердловскую область и Республику Татарстан.

Сколько хотят зарабатывать зумеры в России и ПФО?



Средняя ожидаемая зарплата молодых специалистов в России составляет 69,7 тыс. рублей, однако в ряде регионов этот показатель заметно выше. Самые высокие зарплатные ожидания сосредоточены в столичном регионе, а также в северных и дальневосточных субъектах. Лидирует Москва с медианой 95,6 тыс. рублей. Далее следуют Ямало-Ненецкий АО и Московская область (по 80,3 тыс.), а также Магаданская область и Чукотский АО (по 80 тыс.).



В ПФО наибольшие зарплатные запросы наблюдаются также у зумеров из Татарстана -70,1 тыс. рублей, Нижегородской области - 61,5 тыс. рублей, Самарской области - 60,2 тыс. рублей. А самые скромные запросы у зумеров из Марий Эл, Мордовии, Кировской, Оренбургской и Саратовской области (по 50 тыс.).

Какие специалисты — самые «дорогие»?



Среди молодых специалистов самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы на медицинских и технических позициях. Лидирует DevOps-инженер с медианной зарплатой 145 тыс. рублей. На втором месте – прораб, мастер СМР (126,4 тыс. рублей), третью позицию занимает менеджер/консультант по стратегии (122 тыс. рублей). В десятку также вошли: инженер ПНР — 120,1 тыс. рублей, продуктовый аналитик — 119,5 тыс. рублей, системный аналитик — 118,8 тыс. рублей, менеджер продукта — 115,4 тыс. рублей, методолог — 114,9 тыс. рублей и бизнес-аналитик — 114,8 тыс. рублей, геолог – 111 500 тыс. рублей.



«Мы видим, что молодые специалисты все активнее выходят на рынок труда после летнего перерыва. Представители поколения Z готовы начинать карьеру со стартовых позиций, но при этом для них все более ценным становится профессиональный рост и развитие. Поэтому работодателям сегодня важно не только предлагать конкурентные условия на старте, но и выстраивать прозрачные траектории карьерного развития внутри компании. Это позволит удерживать молодых сотрудников, повышать их вовлеченность и отвечать на запрос поколения, которое стремится не просто быстро устроиться на работу, но и строить карьеру в перспективных сферах», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.