Зоотехник-селекционер из Самарской области в лидерах федерального конкурса профмастерства

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С 3 по 5 октября прошел III Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров. В нем приняли участие 95 селекционеров из 55 регионов России, а также из Республики Беларусь, студенты Тимирязевки из Гвинеи, Сирии и Эритреи. Второе место в номинации «Практические навыки работы с информационными системами», получив кубок, диплом и денежную премию, заняла Джамиля Шмидт из Самарской области.



III Всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров проходил на базе Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева.



На церемонии открытия заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов отметил высокую значимость профессии зоотехника-селекционера в сельском хозяйстве, назвал символичным, что конкурс принимает главный аграрный вуз России, а проводится он в преддверии ключевого события для отечественного АПК – всероссийской выставки «Золотая осень».



В ходе конкурса участники продемонстрировали не только свои теоретические знания, но и практические навыки работы с животными, зоотехнической документацией и информационными системами. Профессиональное мастерство оценивала судейская группа из 70 специалистов региональных племенных служб.



Самарскую область на этом конкурсе представляла Джамиля Шмидт - ведущий зоотехник ГБУ СО «Центра АПК», по совместительству зоотехник-селекционер ООО СХПК «Ольгинский». Наша землячка продемонстрировала свои знания и навыки на высоком уровне, заняв второе место в номинации «Практические навыки работы с информационными системами», получив кубок, диплом и сертификат на 50 тыс. рублей.



«Это не только моя победа, - отметила Джамиля. - Это победа двух больших дружных коллективов – регионального центра обеспечения деятельности АПК и сельхозкооператива «Ольгинский». Особая благодарность сотрудникам областного министерства сельского хозяйства, которые поддерживали на пути к этой значимой для меня награде».

Фото: департамент информационной политики СО