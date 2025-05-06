«Знание» приглашает знатоков присоединиться к новому сезону Чемпионата России Знание.Игра по интеллектуальным играм

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Жители Самарской области могут принять участие во втором сезоне Чемпионата России Знание.Игра по интеллектуальным играм, организованном Обществом «Знание». В сезоне 2025–2026 Чемпионат проходит по двум направлениям: спортивному «Что? Где? Когда?» по лицензии правообладателя ООО «Телекомпания «Игра-ТВ» и викторинам. Начало масштабному событию положила серия отборочных игр среди школьников и студентов колледжей, которая стартовала 30 апреля и продлится до июня 2025 года. Лучшие команды поедут на очный финал турнира в Москве.

Общество «Знание» приглашает всех желающих знатоков присоединиться к Чемпионату России Знание.Игра по интеллектуальным играм. В новом сезоне пройдут турниры по спортивному «Что? Где? Когда?» в двух категориях: для школьников и студентов колледжей, а также для любителей интеллектуальных игр старше 18 лет. Кроме того, в новом сезоне Чемпионат вновь пройдет в направлении викторин. В нем команды до 5 человек смогут проверить свою логику и фактические знания в вопросах разного формата — от ребусов до шарад. В этом направлении состязание также пройдет в двух возрастных категориях: «вузы» и «школы и колледжи».

«С момента запуска Чемпионата России Знание.Игра по интеллектуальным играм в октябре 2023 года в нем приняло участие более 220 тысяч человек самых разных возрастных категорий и географии проживания. Эта цифра показывает, что интеллектуальные игры продолжают оставаться крайне востребованным форматом. Уверен, что новый сезон Чемпионата сможет поставить новые рекорды и вдохновить еще большее число участников на сплоченную работу в команде и постоянное стремление к новым знаниям», — подчеркивает генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

Старт новому сезону Чемпионата дала серия отборочных игр по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей 30 апреля. Команды смогут присоединиться к конкурсной гонке в любой момент, зарегистрировавшись на Чемпионат. Следующая отборочная игра состоится уже 7 мая. По итогам серии отборочных игр в категории будет сформирован всероссийский рейтинг, лидеры которого получат возможность принять участие в очном финале турнира. К финалу присоединятся и те юные интеллектуалы, которые станут лучшими по итогам онлайн-кубка Знание.Игра в июне 2025 года. Завершится второй сезон Чемпионата масштабным финалом в Москве, где встретятся 75 команд. Победители и призеры турнира получат ценные подарки от партнеров события. В новом сезоне генеральным партнером Чемпионата России Знание.Игра по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьников и студентов колледжей выступает Госкорпорация Росатом.

Вместе с этим 12 мая откроется регистрация на отборочные игры в рамках Чемпионата России по спортивному «Что? Где? Когда?» среди любителей интеллектуальных игр старше 18 лет, а также в рамках Чемпионатов по викторинам среди школьников и студентов вузов. Каждый из этих треков также завершится собственным масштабным финалом в Москве, куда получат приглашение команды, ставшие лидерами по итогам отборочных игр, онлайн-кубка или региональных финалов.

Фото: пресс-служба общества «Знание»