Знаменитую лестницу к Пивзаводу привели в порядок после жалоб в соцсетях

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Лестница в Самаре, идущая с улицы Ульяновской к Пивзаводу, известна каждому жителю города. Приложив немного усилий, по ней удобно подняться от знаменитого самарского «Дна», набережной и переправы и сразу оказаться в историческом центре. Но лучше смотреть под ноги!

В субботу ЦУР Самарской области зафиксировал тревожные посты в соцсетях о том, что на объекте девушка получила травму. Информацию направили в МЦУ Самары, специалисты служб благоустройства выехали на место, обследовали лестницу и провели аварийный ремонт металлическими пластинами. Теперь по лестнице снова удобно и безопасно спускаться и подниматься обратно. На радость аллергикам по просьбе граждан в соцсетях еще и траву на склоне скосили. Так система «Инцидент Менеджмент» помогла вернуть достойный вид достопримечательности областной столицы.

Стоит отметить, что в разгар туристического сезона, проанализировав сообщения граждан в соцсетях, специалисты регионального ЦУР направили рекомендации в муниципалитеты уделять больше внимание гостевым маршрутам и жалобам на состояние общественных пространств: парков, скверов, памятников архитектуры. Даже с виду незначительная проблема, например заросли травы в людном месте или неубранная урна, могут испортить общее впечатления о городе. Специалисты ЦУР следят, чтобы такие сигналы муниципалитеты оперативно брали в работу.

Фото: пресс-служба ЦУР