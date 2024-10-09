«ЗИМфест» в Самаре закрывает сезон пешеходных экскурсий: последняя состоится 10 октября

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10 октября в 18.30 состоится последняя экскурсия «От Фабрики-кухни до «Рашпиля». Участники прогуляются по осенним осенним улицам от Ново-Садовой до Осипенко и познакомятся с уникальным историко-культурным наследием района: узнаем непростую историю Фабрики-кухни в здании которой открылся филиал Третьяковской галереи, каким был ДК «Звезда» в 1970 году и в чем уникальность Дома «Рашпиль», получившего множество разных народных названий.

Экскурсия «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» была создана на основе авторского аудиогида историка архитектуры и куратора «ЗИМфеста» Армена Арутюнова, разработанного в прошлом году по инициативе концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея».

Экскурсия бесплатная, но количество мест ограничено. Регистрация по ссылке. (https://zim-galereya.timepad.ru/event/3071754/)

Сбор группы в 18.20 у центрального входа Фабрики-кухни (улица Ново-Садовая, 149).

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