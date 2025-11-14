Я нашел ошибку
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
В Красноармейском районе горело сено в надворных постройках
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Поволжский музей железнодорожной техники празднует свой 15 день рождения
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
Россияне проводят в социальных медиа почти три часа в день
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
В МАХ зарегистрировались 55 млн пользователей
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
ИКИ РАН: крупная вспышка снова происходит на Солнце
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
Пешеход находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.
В селе Подстепки грузовик сбил 63-летнего пешехода
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
ЖК «Космолет» в Самаре введут в эксплуатацию в 2026 году 

14 ноября 2025 12:55
160
Состоялась встреча министра строительства Самарской области Александра Фомина с участниками долевого строительства.

13 ноября на стройплощадке жилого комплекса «Космолёт» в Самаре состоялась встреча министра строительства Самарской области Александра Фомина с участниками долевого строительства. В ходе общения обсуждались текущая ситуация на объекте и дальнейшие шаги по возобновлению работ.
На встрече присутствовал новый руководитель компании-застройщика ООО «Кольцо» Александр Балашов. Он сообщил, что в настоящее время проводится инвентаризация договорной документации и строительной площадки. По его информации, строительные работы на объекте планируется начать через две недели. Ввод жилого комплекса в эксплуатацию ожидается в 2026 году.
Ранее региональное министерство строительства провело совещание с застройщиком и дольщиками, по итогам которого компании был предоставлен срок для выхода на объект. До конца октября работы не были возобновлены, поэтому ситуация была взята под усиленный контроль ведомства.
Министерство готово оказать застройщику и дольщикам максимальную поддержку в части организационных и правовых вопросов. Для формирования реестра участников долевого строительства на официальном сайте  https://minstroy.samregion.ru/ будет размещена форма заявления, а также контакты сотрудника, ответственного за выверку представленных документов.
Через несколько недель  ведомство проведёт повторную встречу с дольщиками. На ней планируется определить шаги по решению проблем в индивидуальном порядке.
«В этой ситуации для нас принципиально только одно — чтобы люди получили своё жильё. Не важно, кто именно возьмёт на себя завершение строительства после банкротства прежнего руководства. Важно, чтобы обязательства перед дольщиками были выполнены. Министерство подключилось к работе в полном объёме: контролируем каждый шаг, разбираем документы вместе с гражданами, помогаем выстроить понятный и прозрачный план доведения объекта до конца. В Самарской области права участников долевого строительства последовательно восстанавливаются. «Космолёт» не станет исключением. Без квартир никого не оставим», подчеркнул глава ведомства Александр Фомин на встрече.
Ситуация с ЖК «Космолет» и другими проблемными объектами в Самарской области находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. «Наша задача – максимально быстро разрешить вопросы в отношении каждого обманутого дольщика. Как бы ни были защищены средства, которые вкладывают жители, недостроев не должно быть», - подчеркивает он. 

 

Фото: минстрой Самарской области

Теги: Самара

Новости по теме
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
14 ноября 2025, 13:57
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%. Здравоохранение
53
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно обращаться в полицию при любых признаках мошеннических действий.
14 ноября 2025, 13:49
В Самаре сотрудники регионального главка полиции провели беседу по кибербезопасности со студентами
В завершение встречи сотрудники полиции призвали студентов активно распространять полученную информацию среди родственников и друзей, а также незамедлительно... Общество
64
Для сборных команд Самарской области по тхэквондо ГТФ сезон 2025 года был одним из самых результативных.
14 ноября 2025, 13:34
Сборная региона - победитель Кубка России и всероссийских соревнований по тхэквондо ГТФ
Для сборных команд Самарской области по тхэквондо ГТФ сезон 2025 года был одним из самых результативных. Спорт
81
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
130
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
152
Стартовало пилотное тестирование инновационной технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера MAX в торговой сети «Магнит».
14 ноября 2025  10:57
Самарская область стала пилотным регионом тестирования технологии подтверждения возраста с помощью мессенджера MAX
227
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
618
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
964
