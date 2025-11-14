ЖК «Космолет» в Самаре введут в эксплуатацию в 2026 году 

160

13 ноября на стройплощадке жилого комплекса «Космолёт» в Самаре состоялась встреча министра строительства Самарской области Александра Фомина с участниками долевого строительства. В ходе общения обсуждались текущая ситуация на объекте и дальнейшие шаги по возобновлению работ.

На встрече присутствовал новый руководитель компании-застройщика ООО «Кольцо» Александр Балашов. Он сообщил, что в настоящее время проводится инвентаризация договорной документации и строительной площадки. По его информации, строительные работы на объекте планируется начать через две недели. Ввод жилого комплекса в эксплуатацию ожидается в 2026 году.

Ранее региональное министерство строительства провело совещание с застройщиком и дольщиками, по итогам которого компании был предоставлен срок для выхода на объект. До конца октября работы не были возобновлены, поэтому ситуация была взята под усиленный контроль ведомства.

Министерство готово оказать застройщику и дольщикам максимальную поддержку в части организационных и правовых вопросов. Для формирования реестра участников долевого строительства на официальном сайте https://minstroy.samregion.ru/ будет размещена форма заявления, а также контакты сотрудника, ответственного за выверку представленных документов.

Через несколько недель ведомство проведёт повторную встречу с дольщиками. На ней планируется определить шаги по решению проблем в индивидуальном порядке.

«В этой ситуации для нас принципиально только одно — чтобы люди получили своё жильё. Не важно, кто именно возьмёт на себя завершение строительства после банкротства прежнего руководства. Важно, чтобы обязательства перед дольщиками были выполнены. Министерство подключилось к работе в полном объёме: контролируем каждый шаг, разбираем документы вместе с гражданами, помогаем выстроить понятный и прозрачный план доведения объекта до конца. В Самарской области права участников долевого строительства последовательно восстанавливаются. «Космолёт» не станет исключением. Без квартир никого не оставим», подчеркнул глава ведомства Александр Фомин на встрече.

Ситуация с ЖК «Космолет» и другими проблемными объектами в Самарской области находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. «Наша задача – максимально быстро разрешить вопросы в отношении каждого обманутого дольщика. Как бы ни были защищены средства, которые вкладывают жители, недостроев не должно быть», - подчеркивает он.

