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Живая новогодняя елка полезна для здоровья. Как рассказала РИА Новости председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Елена Казимир, натуральная ель, установленная в квартире в преддверии Нового года, будет источать свежий запах хвои и распространять большое количество фитонцидов, которые превосходно очищают воздух от вредных бактерий.

Кроме этого, хвоя богата аскорбиновой кислотой, которая отвечает за поддержку иммунитета. Эксперт обратила внимание на экологичность живого дерева, которое после утилизации перегнивает в земле и не наносит вред природе. А вот искусственные елки сложны в утилизации, а также нередко вызывают аллергию.