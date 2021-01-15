Живая история – в каждый дом. Жителей региона поздравят со 170-летием Самарской губернии почтовыми открытками 

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С 12 по 15 января почта доставляет жителям всех муниципальных образований Самарской области поздравительные открытки к 170-летию со дня образования Самарской губернии.

История Самарской области богата яркими событиями и выдающимися достижениями ее жителей в настоящем и прошлом и уходит корнями в историю Самарской губернии.

Цель проекта «Живая история Самарской губернии» – через знакомые всем или известные лишь немногим визуальные образы памятников культуры и знаковых географических мест, исторических событий и знаменитых представителей губернии помочь каждому прикоснуться к истории родного края, вспомнить ее ключевые вехи, испытать чувство гордости за свой город, район, за родную губернию.

Современные образы Самарской области, несомненно, доставят эстетическое удовольствие и позволят закрепить в сознании молодых жителей региона образ Самарской области как признанного лидера среди регионов России.

Для разработки концепции дизайна поздравительных открыток их создатели провели большую совместную работу с администрациями, архивами и музеями муниципальных образований Самарской области, частными коллекционерами, бережно отобрав архивные, современные фотографии и текстовые материалы.

Для каждого муниципального образования сформирован свой набор изображений, куда вошли фотографии, территориально или событийно связанные с данным городом или муниципальным районом, а также изображения, имеющие общеобластное значение и узнаваемые на федеральном уровне.

Кроме этого, фронтальная часть открытки представляет собой маркер для активации дополненной реальности в мобильном приложении ARinBOX (распространяется для платформ Android, iOS, iPadOS бесплатно). Наведя камеру телефона с активным приложением на лицевую сторону поздравительной открытки, можно увидеть 10 анимированных видеосюжетов. Если сама открытка направлена на внимание жителей губернии всех возрастов, то ее виртуальная часть ориентирована в первую очередь на детскую аудиторию. От имени анимационного персонажа Тимофея в доступной и интересной форме ролики рассказывают об основных достопримечательностях, о событиях, фактах и достижениях из истории Самарской области.

Вся коллекция изображений, использованных для создания открыток, и официальное поздравление жителей Самарской области со 170-летием Самарской губернии доступны всем желающим на специализированном интернет-ресурсе живаяистория63.рф.