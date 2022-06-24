Жителям Самарской области стало проще общаться с властью и высказывать свое мнение

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О стратегии комплексного развития Самары в части повышения вовлеченности ее жителей в принятие важных для города решений говорили на заседании стратегической сессии по развитию гражданского общества и местного самоуправления.

В нем приняли участие государственные и муниципальные служащие, общественники, активные граждане, а также представители некоммерческих организаций.

О внедрении новых, современных и удобных способов коммуникации между населением и органами власти рассказал руководитель Центра управления регионом Самарской области Сергей Рыжиков.

По его словам, на высокий уровень сейчас выходит интернет-коммуникация. Это подтверждают показатели, которые формируются на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

Ресурс позволяет организовать работу по нескольким направлениям в части обращений граждан.

Это возможность оперативно решать проблемы, проводить онлайн-опросы по социально значимым темам и обсуждать вопросы местного значения посредством госпабликов, мессенджеров и соцсетей.

Федеральными органами власти установлен целый ряд показателей внедрения ПОС, к которым должен стремиться регион. Кроме того, минцифры РФ поводит рейтингование субъектов РФ по уровню внедрения ПОС.

«По этому показателю Самарская область вошла в ТОП-6 регионов страны, что свидетельствует о высокой потребности граждан в использовании такой формы обратной связи с министерствами, ведомствами и администрациями городов и районов. – подчеркнул руководитель Центра управления регионом Самарской области Сергей Рыжиков. - Также по итогам 2021 года Самарская область вошла в список регионов-лидеров итогового рейтинга по внедрению платформы обратной связи».

По итогам 2021 года через платформу обратной связи жители Самарской области смогли получить более 200 тысяч ответов от органов власти.

С 1 января Самарской областью в ПОС отработано уже 45 тысяч сообщений.

Фото: Анар Мовсумов