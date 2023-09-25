Жителям Самарской области рассказали, как не стать жертвой фальшивомонетчиков

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В Похвистневском районе сотрудники полиции совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Татьяной Вобликовой провели профилактическую акцию «Внимание! Фальшивка!» с работниками общепита.

В ходе мероприятия сотрудники полиции и общественники объяснили собравшимся как не стать жертвой фальшивомонетчиков, рассказав об отличительных признаках поддельных банкнот.

Оперуполномоченный группы экономической безопасности и противодействия коррупции лейтенант полиции Денис Измайлов обратил внимание сотрудников общепита на отличие подлинных купюр от поддельных. Как отмечает полицейский, в первую очередь фальшивки отличают голограммы и качество бумаги. Также нужно определить качество печати символов и «радужных полос», которые переливаются при наклоне. Полиция предупреждает, что особое внимание следует уделять сложным для фальсификации скрытым водяным знакам, полосам и защитным нитям.

Сотрудник полиции рассказал, как нужно действовать при обнаружении подделок и предупредил собравшихся, что если к ним попала фальшивая купюра, не следует пытаться сбыть ее кому-то другому, поскольку в данном случае наступает уголовная ответственность.

В завершение мероприятия Татьяна раздала памятки с основными отличительными признаками и серийными номерами поддельных купюр, выявленных в обороте.