Жителям Самарской области хотят помочь в оформлении гаражей

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В комитете по управлению имуществом муниципального района Безенчукский Самарской области прошло совещание, инициированное межмуниципальным отделом по Безенчукскому, Приволжскому, Хворостянскому районам Управления Росреестра по Самарской области. Тема совещания – помощь гражданам в оформлении объектов недвижимости гаражного назначения на территории населенных пунктов района.

В ходе совещания были определены мероприятия, проведение которых позволит оказать содействие гражданам в регистрации прав на объекты гаражного назначения и повысить показатель вовлеченных в оборот объектов недвижимости на территории района. Одно из них – это организация консультационных часов на площадках МФЦ, администраций поселений совместно с профильными сотрудниками ОМС и Росреестра.

Ведущий специалист администрации городского поселения Безенчук Оксана Скорбовенко рассказала участникам совещания о сложившейся на территории поселения с 2021 года практике оформления прав на гаражи и земельные участки в рамках «гаражной амнистии»: «С момента действия закона в границах городского поселения Безенчук по данному порядку было оформлено 230 гаражей и земельных участков под ними. Граждане узаконили свою недвижимость и теперь могут распорядиться ею: продать, подарить, оставить в наследство».

Гражданину, заинтересованному в оформлении прав на гараж, следует прежде всего обратиться в орган местного самоуправления и получить консультацию у специалиста администрации либо у сотрудников Росреестра.