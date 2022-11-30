Жителям региона объяснили, куда обращаться, если в квартире холодно

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В Управлении Роспотребнадзора по Самарской области сообщили, что делать и куда обратиться, если в квартире температура ниже положенных нормативов.

По словам специалистов, в жилом помещении температура воздуха в холодное время года должна быть не ниже +18...20 °C, в угловых комнатах - не ниже +20...22 °C.

Если температура ниже нормы, то в Роспотребнадзоре рекомендуют:

- обратиться в организацию, которая обслуживает дом. Например, управляющая компания или ТСЖ. Если же договоры подписаны напрямую с поставщиками услуг, то разбираться с ними придется самостоятельно;

- составить претензию (2 экземпляра). Одну нужно вручить исполнителю, на другой ставится отметка о принятии. Если претензию не принимают, то надо отправить ее по почте с уведомлением о вручении.

Кроме того, в претензии нужно указать, что температура в квартире ниже нормативной, а далее потребовать провести замеры температуры воздуха в квартире. Ссылаться при этом можно на Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354 г. "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Если на отправленное письмо не приходит ответ или не принимаются меры по устранению, в таком случае необходимо обратиться:

- в государственную жилищную инспекцию по месту жительства;

- в суд, чтобы потребовать возместить убытки. Например, если в холодную погоду житель пользовался обогревательными приборами, а счет за электроэнергию существенно превышает обычные суммы.

Также при возникновении трудностей по составлению претензии специалисты рекомендуют обратиться в Роспотребнадзор, сообщает sovainfo.ru.

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