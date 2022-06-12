Жителям и гостям губернии вручили символы праздника - ленты триколор и значки легендарного штурмовика «ИЛ-2»

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Сегодня, 12 июня, в День России представители молодежных объединений Самарской области вручили жителям и гостям губернии символы праздника - ленты триколор и значки легендарного штурмовика «ИЛ-2».



В этом году к традиционной акции присоединились и сотрудники регионального ЗАГС.



Акция призвана повысить интерес и уровень знаний об одном из главных праздников современной России, а также напомнить о независимости и суверенитете нашей страны.



Организатором акции выступает департамент по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области совместно с Самарским Домом молодежи.

Фото: департамент информационной политики СО