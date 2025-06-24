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Жительницы Самары присоединились к гуманитарной акции «Узелок Победы»

24 июня 2025 21:56
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Все желающие могли прийти на площадку в сквере Высоцкого и принять участие в плетении маскировочных сетей для отправки в зону проведения СВО.

Общественная организация «Союз женщин городского округа Самара» при поддержке администрации города провела акцию «Узелок Победы». Все желающие могли прийти на площадку в сквере Высоцкого и принять участие в плетении маскировочных сетей для отправки в зону проведения СВО.

«Эта акция – наша память о героях Великой Отечественной войны и дань уважения современным защитникам Родины. Мы должны помнить о тех, кто не вернулся с полей сражений, и передавать эту память следующим поколениям. Для нас важно показать людям, что вклад в поддержку военнослужащих – это не обязательно что-то материальное. Можно прийти, потратить час-два своего времени и сплести маскировочную сеть. Масксети делают технику, бойцов и важные объекты невидимыми для беспилотных летательных аппаратов, а значит, спасают жизни», - сказала председатель «Союза женщин городского округа Самара» Светлана Севенюк.

С самого начала специальной военной операции женские объединения Самары ведут активную гуманитарную деятельность, плетут сети и собирают посылки для бойцов. В том числе это вещи первой необходимости, средства гигиены, элементы одежды, масксети и блиндажные свечи, детские письма и рисунки.

«Маскировочные сети плетем на постоянной основе. Эта акция – объединяющая, в ней очень много символов: мы же знаем выражения «Завязать узелок на память», «Узелок на счастье». Так вот узел – это всегда связь, такая крепкая и неразрывная, связь времен и поколений. На наш взгляд, самый главный смысл этой акции – ее открытость. «Узелки Победы» дают возможность внести свою лепту в историю, в приближение победы», - отметила посол культуры «Союза женщины России» от Самарского регионального отделения, заслуженная артистка Самарской области Наталья Носова.

Все маскировочные сети, изготовленные женщинами в Самаре, будут отправлены в зону проведения специальной военной операции. Там их используют для маскировки самих бойцов, крупной военной техники, полевых штабов и других объектов. Для этого маскировочные сети небольших размеров соединяются в единое полотно.

Отметим, что при содействии общественной организации «Союз женщин городского округа Самара» организованы две площадки для плетения маскировочных сетей:
- школа №54 (Ерошевского,29), ежедневно с 09:00 до 20:00 (в выходные - с 10:00)
- администрации Октябрьского района (Ново-Садовая, 20), ежедневно с 09:00 до 20:00, в выходные - с 11:00.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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