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Жительнице Самарской области вручили билет на парад на Красной площади

9 мая 2021 12:24
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Жительнице Самарской области вручили билет на парад на Красной площади

Победители «Диктанта Победы-2020» получили билеты на парад на Красной площади. Торжественная церемония передачи билетов прошла в Музее Победы 8 мая. Среди награжденных - жительница Самарской области Виктория Леонова.

Персональные приглашения на парад двадцати федеральным победителям акции вручили министр просвещения России Сергей Кравцов и директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Всего же максимальные 25 баллов набрали 1009 участников из России и восемь — из других стран. Самому старшему участнику, получившему максимальный балл – 94 года, самому младшему – 12 лет. К сожалению, старейший участник акции, ветеран Великой Отечественной войны Николай Щелконогов ушел из жизни в том же году. В международной патриотической акции «Диктант Победы-2021» приняли участие более 1,5 млн человек. Из них почти 800 тысяч написали диктант очно.

Теги: «Диктант Победы» День Победы Парад Победы

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