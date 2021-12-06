Жители СО могут принять участие в создании арт-объекта, посвященного фестивалю «Российская студенческая весна»

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Стартовало общественное обсуждение смыслового наполнения нового арт-объекта, посвященного ХХХ Всероссийскому фестивалю «Российская студенческая весна».

Самарская область является Родиной студенческой весны. Именно в нашем регионе в 1992 году было инициировано проведение всероссийского фестиваля, который объединил на одной площадке творческое студенчество страны. На первый фестиваль в мае 1993 года в губернию съехались 260 участников из 16 российских городов. В течение шести лет подряд Самара являлась столицей Российской студенческой весны.

В 2002 году на Х юбилейный фестиваль в областную столицу съехались более 900 студентов, а жюри возглавил народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон.

В прошлом году самарское студенчество обратилось к Дмитрию Азарову с предложением финал юбилейной всероссийской студвесны провести в нашем регионе. Глава региона инициативу поддержал и оказал необходимую помощь в том, чтобы заявка была подготовлена и получила дальнейшее одобрение на федеральном уровне.

Поэтому символично, что в 2022 году ХХХ юбилейный фестиваль «Российская студенческая весна» вновь пройдет на самарской земле и станет уникальным в своем роде!

Самару поистине считают первопроходцем в студенческом творчестве. Молодое поколение стремится быть первооткрывателями. Установка нового арт-объекта на одной из городских площадей позволит не только увековечить значимое для региона историческое событие, но и будет способствовать сохранению ценностей и добрых традиций. Считаю, что арт-объект, который будет отражать определенный посыл и идею, должен стать центром притяжения молодежи», - пояснил заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Высказать свое мнение о студенческой весне, а также главных критериях, которым должен соответствовать новый арт-объект, все желающие могут до 24.12.2021, заполнив форму по ссылке.

Принимайте участие в опросе! Возможно, именно Ваши идеи будут воплощены в жизнь и станут частью городской среды.