Жители Самары смогут проверить точность показаний своих тонометров

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С 5 по 7 апреля 2023 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии и подведомственные ему организации проводят Всероссийскую акцию «Будь уверен! Будь здоров!».

Цель акции - донести до жителей России важность регулярной проверки точности показаний бытовых тонометров для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний.

За все время проведения акции с 2018 года более 60000 приборов было проверено, около 10% из них показали какие-либо отклонения от заявленных производителем технических и/или метрологических характеристик и были рекомендованы к замене.

Отметим, что на основании показаний тонометра принимаются решения, которые могут быть критически значимыми для жизни и здоровья.

В дни акции специалисты ФБУ «Самарский ЦСМ» на безвозмездной основе будут вести прием граждан для проведения контроля выходных параметров бытовых тонометров артериального давления, используемых населением.

Акция продлится с 5 по 7 апреля, прием горожан будет вестись по адресу: ул. Воронежская, 202 с 09:00 до 16:00.

Фото: ru.freepik.com